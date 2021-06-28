【強制檢測】大埔中心第10座390人檢測　沒有發現確診個案

▲ 大埔中心第10座390人檢測，沒有發現確診個案。 （林翔宇攝）

政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時10分起將大埔安邦路8號大埔中心第10座列為「受限區域」，上址內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（28日）上午約6時30分完成強制檢測行動，約390名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於6月7日至27日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於6月29日或之前接受強制檢測。當局正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

自今日上午約6時30分時起，大埔指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨1時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病毒檢測。截至今日凌晨1時，約390名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約180戶，當中約30戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府重申如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處25,000元第四級罰款及監禁六個月。

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責任編輯：陳麗娜