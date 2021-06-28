【後生仔創業】3個大學生夾份創業賣情趣用品　推廣正向性知識創業兩年開分店

▲ 3位年輕人於2019年在旺角開設「喜穴」後，今年在銅鑼灣再下一城開設分店。

來到21世紀，性對於大部分人來說還是不能宣之於口的禁忌，但從市場角度看，本地的性商店卻愈開愈多，其中有3位年輕人於2019年在旺角開設「喜穴」後，今年在銅鑼灣再下一城開設分店，事業有成之餘，喜悅的背後其實又豈止性商店那麼簡單。

喜穴三位一體，有本身修讀心理學和法律，但又從事過時裝設計說話口若懸河的Kevin，至於不時為Kevin說話作補充，則是文質彬彬曾經在銀行和digital marketing範疇工作過的Zion，而更少不得曾經從事娛樂公司，現今做著金融工作的Dorothy。

▲ 由左至右：Dorothy、Zion和Kevin三人創立喜穴（Pleasure Point），以性教育、性正向和性多元為理念，2019年首間店舖在旺角面世，今年在銅鑼灣再開分店，希望以知識性為主導來吸引顧客。Kevin說：「除了我們3人外，我們年青的店員都有一種對這方面的mission和value，她們甚至幫NGO做過講座。」（攝影：黃建輝）

以上三人的工作範疇南轅北轍，但聚在一起創業卻是因為一盤富「爭議性」的生意。Kevin說：

我和Zion一早就是朋友，2018年開設網站以發售性用品，在網上累積了不少熟客，發覺當中不少顧客在網購時都希望對產品有更進一步的了解，甚至經網站詢問我們一些有關於性健康的問題。 有見及此，我倆都認為有開實體店的需要，而且購買情趣玩具這回事，說到底其實真的要親身去觸摸、感受和店員溝通，於是二話不說，我和Zion就著手籌備。

開店的困難

不過，創業又豈是一件容易的事，單是要找一個舖位就叫他們三人頭大如斗，啼笑皆非。Zion說：

尋找店舖時，不少業主一聽到我們想開性商店，都以為我們賣的是色情光碟，碰了很多次釘都找不到舖位，直至遇上一位業主，我們提供了工作、入息証明、大學的畢業證書，甚至寫一封信給業主，內容提及我們開店的目的和日後的social vision，及後才找到位於旺角的舖位。 這也怪不得業主有這想法，畢竟社會上會將性商店標籤化，不過，我們反而覺得這亦是一個很好的機會，可以藉此教育業主對性商店的看法。

的而且確，以前的性商店無論是裝修或店舖都以獵奇式的格局示人，這方面Dorothy有她的經驗之談。Dorothy說：

我想大家還記得本地第一代的性商店，應該是座落於銅鑼灣總統商場地庫的一間，那裏既隱蔽，同時感覺又煙霧迷漫，還有不少性商店的門前有一塊帳篷必須探頭才可入內，這也難怪被標籤化，而就是這個原因，我們的店舖打從開始都走素淨光明路線，沒有給人一種猥瑣感覺。 店門前光明素淨的黃色通道，加上天花上的漸變彩虹，就是我們擁抱LGBTQ社群的象徵。

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父母的認可

除了外在因素要面對租舖困難外，內在因素三位主持人要得到父母認可亦不容易。Kevin這方面比較好，平日做事有周詳計劃的他，加上父母思想比較開放，很快就「開綠燈」。至於Zion和Dorothy，他們的父親都認為子女讀完了大學，為何會有這種開性商店的想法？Dorothy說：

身邊的朋友對開性商店都會有標籤，我有一位女性朋友上來參觀，看見性玩具都已經要用手掩眼，更何況是年長一輩的父母。 開店最終都要告訴給母親知道，得知我和朋友賣性玩具時會想到究竟我腦筋有甚麼不妥，可幸的是當她參觀過後，慢慢懂得性商店存在目的就是幫人改善生理質素，才了解到開性商店不是想像中的那回事。

不一樣的性商店

當然，喜穴和其他性商店一樣，店內售的都離不開性玩具，例如最普及的自慰器和避孕套等，但產品背後，三人卻有一種使命感。Dorothy說：

同行的競爭很大，但我想和他們不同的是我們多了一份使命感。我們眼見香港的性教育還落後得很，從教署的性教育指引還停留於92年，而且修訂不多就可想而知情況有多糟，而最要命的是內容不乏恐嚇性，例如性交不用避孕套，女生就難免要走上墮胎之路等。

Kevin補充：

就是因為這個原因，我們希望做多些性教育的工作，首先在店舖裏有不定期的workshop，例如會做低溫洋燭班、花藝與性玩具的融合，讓大家懂得這些小玩意並不只是一個玩具那麼簡單，而是lifestyle product，生活情趣的一部分。 其次是我們會拍片上載於網上和大家分享產品外，亦會推廣有關個人私處護理上的問題。 最後更重要的是我們會和一些年青的同事，一同去一些NGO非牟利團體去教育性健康這課題，希望將性教育普及化的同時，能夠做到喜穴以知識性為主導來吸引顧客，而不是店內產品的多少和有趣程度來令顧客前來。

不過，可知道要走知性路線無疑是一條更難行的路，可幸的是在過往經營路上，有不少令他們感到欣慰的事情。

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難忘的回憶

Kevin說：

實在有很多難忘的事發生，還記得有天，有一位母親帶同兩位女兒上來，原來當天是其中一位女兒18歲生日，該位母親希望為女兒購買一件禮物作為她踏入成人的印記。 我知道後有一種淚盈於睫的感覺，因為環顧自己的父母都算思想開放，但他們都做不到以身教方法去教育性這個話題，感覺很窩心。

Zion舉出另一個例子：

我的另一個難忘個案是曾經一位比較年長做了子宮手術的女性，手術後的她陰道分泌不足，影響了與丈夫的房事，於是上來尋求解決方法，而感到欣慰的是，其實她只是簡單地購買了一支潤滑液，就直接幫助了她和丈夫長久以來存於不穩的關係，我覺得很有意義呢﹗

的確，性在今天仍是不少中國人的禁忌，但這亦是生活中很重要的部分，只要抱著正向的角度出發，這一種優質的情趣生活，相信沒有人會介意來給它一個緊緊擁抱，享受箇中的喜悅。

記者：何偉雄