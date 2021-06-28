【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】

▲ 港府將向720萬名合資格人士，每人派5000元電子消費券。

港府將向720萬名合資格人士，每人派5000元電子消費券。合資格的市民可以在7月4日至8月14日間，以電子或書面登記，最快8月1日可以領取首期2,000元消費券。政府在6月28日起在官網上載書面登記表格以供下載；市民亦可選擇到348個指定地點索取表格；7月5日開始收表。

市民可由6月28日起在政府消費券網站下載書面表格，或到各區121間郵政局、20間民政事務總署各區諮詢服務中心、11間社署福利辦事處，以及196間房委會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心索取表格。詳細名單，按圖即看：

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申請人須在表格上填上身份證上的英文姓名、身份證號碼及簽發日期、流動電話號碼及用作收消費券的儲值支付工具帳戶號碼，並須於「在港居住」要求作出聲明。

市民在7月5日起可將已簽署的表及及連同身份證副本釘好及對摺，於辦公時間投入郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱。有關收集箱詳細地點，按圖即看：

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在申請人資格獲核實後，第一期消費券2,000元一般會於9月1日發放到申請人指定的儲值支付工具帳戶。申請人一般會於遞交書面表格後約兩星期收到有關登記結果的通知。

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合資格的市民可以在7月4日至8月14日間，以電子或書面登記，而電子消費券將會分2至3期發放，有關申請詳情，即看：https://bit.ly/3A4YSBu

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記者：陳子謙