【鄧麗欣王子分手】方力申對舊愛情變作回應　網民集氣盼小方Stephy復合

▲ 方力申跟鄧麗欣仍是不少粉絲心目中完美伴侶。

鄧麗欣（Stephy）和台灣男星邱勝翊（王子）昨晚（27號）突然同步在網上宣布分手，結束3年情異地戀，事件令不少人感到意外。至今Stephy未再回應分手感受，而不少粉絲卻希望Stephy跟小方復合，更有網民發起了「鄧麗欣方力申復合協會。」

▲ Stephy昨宣布跟王子分手。

【鄧麗欣王子分手】鄧麗欣邱勝翊結束3年情 Stephy宣布分手：感恩遇見

今年5月跟男友最後約會

現年37歲的鄧麗欣和31歲邱勝翊（王子）昨天晚上分別在個人社交平台發文宣布分手。Stephy上載一張黃昏照並寫道：「 美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶着珍惜地捨去才更覺可貴，世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見，願我們各自安好！祝福。」

而王子亦上載了一張香港夜景照，留言「願各自安好」，有指這張相是王子在5月來港時所攝，也是他跟女友最後一次約會。

二人經理人向傳媒証實分手一事，盼大家給予空間。

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有傳媒向Stephy舊愛方力申問回應，小方稱當時未有留意，且二人未有發言，故自己也不方便評論。

跟Stephy地下情十年

方力申和鄧麗欣出道年份相若，在同一公司合作不少電影和歌曲，因而擦出愛火，雖二人當時只發展地下情，卻已被視為公開的一對。

至2016年二人向外表示已分手，有指因在結婚一事未有共識至分開，Stephy和小方在分手後始願意多談往昔一切。

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▲ 小方指不便評論舊愛。

去年方力申受訪談感情，指自己拍拖次數不多，戀愛經驗不豐富，而跟Stephy發展時，因怕被狗仔隊追訪，故轉而地下情，又提到自己把許多有感情價值物品放入夾萬，包括舊愛的情信、節日賀卡以及對方的CD，並指跟Stephy的分手告別作《紀念日》，至今不敢重看，怕勾起不愉快的過去。

網民一直建議小方跟Stephy復合，更有人網上發起「鄧麗欣方力申復合協會」，並列出要求二人復合的訴求，雖然似開玩笑性質，也反映了部分粉絲的意願。

同場加映：鄧麗欣訪問