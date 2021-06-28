【刑偵日記X大叔的愛】王浩信惠英紅視帝視后鬥演技　呂爵安盧瀚霆黃德斌HEHE三角戀　

▲ 《刑偵日記》與《大叔的愛》對撼。

自曾志偉回大台並當上高層後，TVB與ViuTV兩台展開大戰，之前集中在綜藝節目的決鬥，在今晚（6月28日），兩台分別有重頭劇《刑偵日記》、《大叔的愛》在同時段首播，對撼決戰。

有《刑偵日記》監製關樹明曾製作《不懂撒嬌的女人》、《那些我愛過的人》都取得口碑，編審朱鏡祺、劉小群曾創作《鐵探》，今次《刑偵日記》有《鐵探》的感覺，不過更複雜。

【兩台大戰】ViuTV播查案真人騷《嫌疑事件簿》 TVB同時段《死因有可疑》對撼

▲ 《刑偵日記》

《刑偵日記》：視帝視后出馬

出動王浩信、惠英紅視帝視后演出的《刑偵日記》，故事講多年前，楊碧芯（惠英紅飾）因精神分裂險些毒殺兒子葉勁峰（王浩信飾）與女兒葉朗晴（戴祖儀飾）。

勁峰遭逢巨變解離出體弱但高智的人格朱璣，朱璣苦讀成筆跡專家，助身手不凡的勁峰執行臥底任務。

雙重炸彈案、血字裸屍案促總督察江政勳（黎諾懿飾）集合勁峰、精神科醫生韋睿傑（袁偉豪飾）、拆彈警花游雁星（黃智雯飾）、法醫人類學家方菀芊(王敏奕飾)組成特案組緝兇，竟譜出四人五角戀。

另外，探員聶山（姜皓文飾）從躁鬱症康復，奉召帶領特案組調查種種懸疑奇案，卻發現碧芯似牽涉其妻梁日思（陳煒飾）失蹤之謎……

TVB的警匪劇有捧場客，之前《逆天奇案》有不俗收視，今次《刑偵日記》的卡士加碼，在內地播出網上口碑亦不俗，有望取好收視。

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《大叔的愛》呂爵安盧瀚霆BL

至於ViuTV有改編日劇的《大叔的愛》，有人氣偶像男團的MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley），以及黃德斌罕有演喜劇、久未在港劇演出的簡慕華主演。

日劇版《大叔的愛》只得7集，港版在原版的基礎上豐富內容加至一共15集。故事講地產代理田一雄（呂爵安飾），某日意外發現上司翟國強KK（黃德斌飾）的手機裡竟存有大量偷拍他的相片。

KK眼見秘密敗露，只好直接向阿田告白，更與結婚廿載的妻子Francesca（簡慕華飾）提出離婚。

▲ 《大叔的愛》

另一方面，阿田的姊姊因懷孕而要離家養胎，剛巧新同事凌少牧（盧瀚霆飾）正在尋覓住處，於是便搬到阿田家與他成為室友。

當阿田苦惱該如何應對KK時，同樣暗戀他的阿牧竟同時表露心意，更與KK展開了激烈的芳心爭奪戰，令阿田平靜的生活發生了翻天覆地的改變。

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阿田經青梅竹馬朋友梓芊（徐㴓喬飾）的指點，理解自己對KK僅只屬上司的尊敬與崇拜之情，因此打算拒絕KK心意。

與此同時，阿田發覺即使內心抗拒與男生交往，但對他瞭若指掌、事事照顧周到的阿牧卻早已悄悄地住進了他的心房。面對突如其來的「桃花運」，阿田會如何決擇。

雖然《刑偵日記》與《大叔的愛》的劇種完全不同，但同一時段播出兼均屬重頭劇，未知鹿死誰手。

同場加映：蕭徽勇訪問