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【暴雨車禍】上水旅遊巴疑受天雨影響失控撞翻　34歲司機送院不治

社會 11:08 2021/06/28

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警員在現場封路調查意外原因，現場交通受阻近兩小時。

本港今日（28日）受暴雨影響，多區亦出現水浸情況。早上清晨6時許，一架旅遊巴沿青山公路古洞段往上水方向行駛，疑因天雨關係，失控翻側，34歲男司機送院後不治。

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今日清晨6時許，一名34歲姓謝的司機駕駛旅遊巴沿青山公路古洞段往上水方向行駛，當駛至賽馬會馬術比賽紀念公園對開時，疑因天雨關係，突然失控越過對面行車線，衝上行人路落入草叢再翻側，男司機自行爬出，未幾昏迷，有其他駕駛人士途經見狀代為報警。消防和救護員到場，將昏迷的司機送往北區醫院搶救，惜其後證實不治。警員在現場封路調查意外原因，現場交通受阻近兩小時。

肇事旅遊巴意外後翻側。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文

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