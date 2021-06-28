【淘寶中伏】為愛犬淘寶繩結玩具貨不對辦　狗主無奈：狗狗完全唔想玩

▲ 有狗主為愛犬淘寶繩結玩具，最後發現貨不對辦。

淘寶能執到平靚正寶物，可是貨不對辦的情況也時常發生，有時需碰運氣。早前有狗主近日在Facebook上分享為愛犬買玩具卻貨不對辦，狗狗因玩具太大而害怕，不敢玩這玩具，令她感無奈。

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這狗主近日（22日）在淘寶唔開心Share（中伏group）Facebook群組分享了幾張相片，指原本購買的長頸鹿繩結玩具變成了一個較大的長頸鹿布公仔。

點解可以差咁遠……？完全唔想玩！

狗狗被玩具嚇怕

狗主嚴太接受TOPick訪問，表示雖然同樣是可愛造型的長頸鹿，但體積變大了，又不是她的14歲約瑟爹利狗狗Bebe喜歡的繩結玩具，因此Bebe不願意去碰，並且有點驚慌。

其實嚴太平時少在淘寶買狗狗玩具，這次不幸遭遇只是恰巧在買家庭用品時見到。由於Bebe喜歡與主人玩拋及拾的繩結玩具，嚴太見價錢便宜，只是十幾元，便買了。

後來嚴太發現貨不對辦後，也沒有太大感覺，因為它的價錢較香港便宜，已經有心理準備可能貨不對辦。

把公仔轉贈如朋友的大狗

因為已經洗了，嚴太沒有反映或嘗試退貨，不想為了十幾元的貨品麻煩，但她有在評語中提及，店主沒有任何反應。嚴太對於淘寶買了現貨不對辦的產品不感意外，她續指如果遇上這些情況，有時會捐去慈善機構/或者給有需要的人。

至於這個可愛但不合用的長頸鹿布公仔，嚴太洗乾淨後會轉贈給朋友的大狗。

網民指樓主有賺

帖文一出，引來不少網民回應，有網民推斷賣家可能是送錯貨，不過來錯的貨品比起原本購買的貨品更貴，認為嚴太有賺。不過嚴太認為得物無所用，唯有轉送給其他大狗。

有人也幽默模仿淘寶賣家的風格回應嚴太，

大家都是鹿，不要分那麼細，亲！

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記者：王芷瑩