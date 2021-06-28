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【親子好去處】米奇米妮唐老鴨玩轉九龍灣成打卡熱點　Megabox聯乘迪士尼辦全港首個期間限定家居場景展

休閒消費 12:10 2021/06/28

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九龍灣Megabox設置22呎高超大型迪士尼主題屋，5大打卡場景！(商場提供)

今個暑假，九龍灣Megabox與迪士尼聯手舉辦全港首個期間限定「Disney Summer Home Party」，即日起至9月5日期間，特設22呎高的超大型家居場景主題裝置，更有迪士尼卡通人物化身於5個不同場景，等候與大家瘋狂打卡！

MegaBox舉辦全港首個期間限定「Disney Summer Home Party」22呎高大型家居場景主題裝置，設有5個全新迪士尼卡通主題場景，當中包括「米奇型格客廳」、「米妮時尚飯廳」、「小熊維尼甜蜜蜜睡房」、「唐老鴨繽紛廚房」及「Marvel 英雄工作室」，一眾卡通人物更會在場景內等候與大家合照！

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另外，還有「Marvel 英雄工作室」，展出多件Marvel英雄手辦模型，包括Iron Man、Hulkbuster 及 1:4 特別版 Spider-Man 珍藏模型。同場更會展示多款配合主題的迪士尼及Marvel產品，包括傢俱、家居擺設及智能家居電器等，非常值得去「朝聖」。

「Marvel 英雄工作室」中，展出多位耳熟能詳的 Marvel 英雄手辦模型。

除了大型家居場景外，L5設有「體感夾公仔樂」互動遊戲機，在指定時間內完成任務可獲贈多間商戶優惠券；L9的「Disney 童趣遊樂園」，一眾迪士尼朋友會現身於巨型童話故事書內，大家可以坐在夢幻彩虹天梯，與多位迪士尼人物一同拍照！

除了打卡的大型場景外，L5另設有一部「體感夾公仔樂」互動遊戲機。

「Disney Summer Home Party」

日期：即日起至9月5日

地點：九龍灣宏照道38號企業廣場五期2座MegaBox L5中庭及L9

記者：曾嘉善

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