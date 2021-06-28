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【虎爸教仔】貪玩不讀書欠交功課屢勸不改　虎爸罰扁擔挑糞小四兒大哭求饒

育兒經 11:55 2021/06/28

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兒子被罰挑糞，大哭求饒。

孩子不肯好好讀書，父母應該如何教導？內地有一名虎爸，就找來兩個滿載糞便的木桶，懲罰貪玩不讀書的兒子，以扁擔扛於兩肩，感受一下勞動的辛苦，嚇得兒子大哭求饒。

據內地媒體報道，四川南充王姓爸爸表示，就讀小四的兒子經常欠交功課，而且屢勸不聽，老師覺得很頭痛，不知如何教導，希望家長可以協助管教。他苦思之下，決定以挑糞作為懲罰，希望讓兒子感受一下勞動的辛苦。

他認為，如果罰孩子做種菜之類的輕鬆農活，孩子只會覺得好玩，沒有甚麼效果，但挑糞又累又臭，非常難受，可以令兒子印象深刻，讓兒子知道，不好好讀書，將來就要回家務農，做體力勞動的工作，挑糞更會成為日常。

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兒子挑糞辛苦大哭

從王父所拍的影片可見，兒子一開始還在賭氣，但挑糞不久後就開始嚎啕大哭，王父問他「讀書辛苦還是挑糞辛苦」，兒子回答「挑糞」；王父又問「讀書累不累」，兒子哭著回答「不累」。

王父表示，想不到挑糞的結果很好，現時兒子放學後會自覺完成功課，之後才去玩耍，跟以往有很大差別。他相信，只有體驗過勞動的辛苦，才能想著上學的輕鬆。

影片在網上流傳後，引來網民熱論，不少人都認為王父的做法不錯，點擊睇網民留言：

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同場加映：昔日虎媽打到兒子流鼻血　鄧藹霖因兒子一幅畫誓做「四不」媽媽

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責任編輯：王明芳

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