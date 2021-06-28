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【年輕媽媽】11歲女童懷孕30周懵然不知　誕B成英國最年輕媽媽

親子 12:30 2021/06/28

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英國一名11歲女童懷孕誕子，成為當地最年輕媽媽。

英國近日傳出一位11歲女童懷孕產子，成為該國最年輕媽媽。據指女童及家人都對懷孕毫不知情，幸好女童在懷孕30周後順利誕下BB，母子平安。

據英國《太陽報》報導，該名女童在今年6月初誕下BB。警方表示，女童懷孕時只有10歲，正對事件進行調查。據悉女童及家人都對懷孕毫不知情，母親更表示「以為女兒只是吃胖了」，對她產子感到震驚，

幸好女兒和BB都沒事，現時有許多專業人士為她們提供協助。

當地最年輕媽媽

英國醫生Carol Cooper接受當地媒體訪問時表示，女童是她聽過最年輕的媽媽。她指女性平均在11歲踏入青春期，不過現時食物含激素較多，令女童變得早熟，在8歲開始便踏入青春期。

醫生亦指出，未成年少女缺乏性知識，時常發生不知道自己懷孕的情況。她表示根據紀錄，每2500位孕婦中，就有1人對自己懷孕毫不知情。

英國上一位最年輕媽媽為Tressa Middleton，她在2006年慘遭哥哥因姦成孕，年僅12歲便誕下女兒。在性侵的陰霾下，Tressa患上抑鬱症，並染上吸毒及酗酒的惡習。在輔導員的幫助下，現年27歲的她生活重回正軌，與男友誕下一女，組織幸福家庭。

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責任編輯：王明芳

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