【微波爐爆炸】亂放食物入微波爐叮隨時爆炸　日本節目實測6種危險食品可致起火

微波爐加熱食物雖然方便又快捷，但使用不當分分鐘隨時爆炸！日本節目實測生活中常見的食品，如雞蛋、腸仔、蕃薯等，發現其實這些食物都不宜放進微波爐叮！

日本節目《ハナタカ！優越館》分享，日常生活中有6種食品，都不宜放進微波爐叮。

雞蛋、腸仔、明太子、魷魚

相信很多人都知道雞蛋不能放進微波爐叮，因為雞蛋中的薄膜會因電磁波而發熱膨脹，擠壓蛋黃而發生爆炸。

▲ 雞蛋中的薄膜會因電磁波而發熱膨脹，擠壓蛋黃而發生爆炸。

其實除了雞蛋，其他有薄膜包覆的食物，如腸仔、明太子、魷魚等，放進微波爐叮時都要注意，建議先在表面戳洞，然後再放進微波爐叮。

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蕃薯/易燒焦的食物

此外，節目組又試叮OL最愛的蕃薯。結果叮熱蕃薯17分鐘後，微波爐就開始冒出白煙，後來甚至起火。

上智大學理工學部物質生命理工學科堀越智教授解釋，食物上如有燒焦的部份，會容易集中電磁波，溫度可能會高達幾百度，所以糖分、鹽分高的食物，如醬油丸子，會更易燒焦，引致意外起火。

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微波爐裏的油漬

節目更提醒，除了食物，微波爐裏的油漬都要小心！節目組實測，如在充滿油污的微波爐中加熱食物，油污會因加熱而產生碳化反應，最後起火。

▲ 微波爐裏的油漬都要小心。

中式菜肉包，中式紅豆包

此前，東京消防廳亦曾實測其他可引致火災的危險食物，同樣發現煨番薯、生番薯，還有中式菜肉包，中式紅豆包在加熱約5至12分鐘就會燃燒起火。

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東京消防廳解釋，長時間加熱食物會令水分蒸發，導致持續碳化並產生易燃氣體。當微波爐充斥著易燃氣體時，食物已燒焦的部分會帶電並產生火花，會點燃易燃氣體，可能出現爆炸性燃燒。

所以，水分較少，但油分及糖分較多的食物，溫度容易在短時間內上升，放入微波爐加熱時要留意。

清潔微波爐：

僱員再培訓局（ERB）「樂活一站」助理李又林曾接受TOPick訪問時表示，只需要用檸檬水，即可抹乾淨所有污漬。

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責任編輯：羅嘉欣