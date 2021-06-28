【明星理財】陳樂榣斥百萬攻珠寶生意疫巿擴充　霸氣留首飾店給女兒做嫁妝

▲ 前性感女子組合Freeze成員陳樂榣成功轉型，由女星蛻變成為時尚首飾設計師，將興趣變為工作。

前女子組合Freeze成員陳樂榣（Alley）於2010年因不堪負評而退出娛樂圈，離開閃光燈後，開展屬於自己的閃爍人生。相隔11年，一個華麗轉身，她由女星蛻變成為時尚首飾設計師，將興趣變為工作，與老公拍住上開首飾店，而且生意愈做愈大，​跳出香港進軍大中華市場。最近，她更無懼疫市下擴充，在名店林立的銅鑼灣細舖搬大舖，成功殺出重圍。

▲ 雖然疫情衝擊香港經濟，但前女子組合Freeze成員陳樂榣與老公拍住上，無懼在逆市下擴張首飾店。(黃建輝攝)

陳樂榣曾與甄詠珊和石詠莉組成女子組合「Freeze」，以性感唱跳形象示人，當時由於她們大方承認整容，故被形容為「整容三嬌」，組合只維持3年便宣布解散。回想起當時負面新聞多多，不堪輿論壓力的她，需要好友經常為她做心理輔導。Alley 心知其性格不適合在娛樂圈中發展，最後決定退出娛圈。「以前我好介意別人的評論，每天早上四時多彈起身，看有沒有自己相關的負面新聞，連當年我出街篤魚蛋都被老闆罵，怕被拍到食相差。我好需要安全感，而且又不是自己喜歡、擅長的事情，對於我而言，有點吃力。」

▲ / 陳樂榣(左)曾與甄詠珊(中)和石詠莉(右)組成性感女子組合Freeze，2010年解散後，三人各自發展。(網上圖片)

離開娛樂圈後，她下嫁商人男友，婚後兩人育有一女，一家三口十分幸福。縱使結婚誕女也不代表放棄事業，她投身於一直以來感興趣的藝術行業，一度與友人合資開畫室教畫畫外，更成立自家首飾品牌，轉戰商界成為女強人。於2013年由網店起家的本地品牌「WOW FASHION JEWELLERY」，曾以小型 Showroom 形式展示新品，逐步打開知名度後，終於開設實體專賣店，轉眼間今年創立品牌已經踏入第8年。近日，她更毅然決定逆市下擴張位於銅鑼灣的店舖，由400多呎的細舖搬到千呎大舖，以謀險中求勝。

當初因為無心插柳，一次與好友楊柳青的韓國之旅，當時抱着陪對方採購服裝的心態，期間留意到當地的飾物設計簡潔大方，故她用旅費搜羅了些飾物，回港後放在網上發售，豈料大受歡迎。從中她意外發現商機，繼而展開其創業之路，興趣賺錢雙軌並行。盡善盡美的她，其後更報名修讀珠寶設計及寶石鑲嵌課程，加強相關方面的知識，邊學邊做，務求帶給顧客最優質的商品，以及最專業的服務。

▲ 她因受好友楊柳青啟發而開展網上首飾生意，對方為力撐她，更不時擔任模特兒示範不同款式的首飾。(IG圖片)

創業是不斷犯錯、進化的過程，新手上路的 Alley 亦難免走過冤枉路。創業初期因與不熟悉的工廠合作，以致誤購一批與預期有出入、低質素的仿鑽，使她十分氣餒。「撞板」過後累積經驗，隨即萌生自設工廠鑲嵌的念頭，為了確保品質與鑲工，她決定付諸行動，實行一條龍服務。「現在工場有足夠人手，而廠長則曾經造珠寶，他將其技術套在造銀飾上，鑲工非常精細，終於做到我想要的效果，因為以前不是自己的工廠，所以無法親自監控及控制。」

現今市場不斷推陳出新，她坦言初期推出的商品只有商業性，而缺乏獨特性，為了突圍而出、跳脫千篇一律，她下定决心為品牌設立清晰的方向與定位。「以前推出的產品毫無意義，得一個靚字，但幾年前競爭對手愈來愈多，又有些品牌開始抄襲我們的的款式和相片，我就很不甘心。所以，我和先生的起心肝，設計些有故事性的產品，令顧客有代入感。」

▲ 身為老闆娘的她，事事親力親為，由設計、生產到零售都不願假手於人。(受訪者提供)

擁有藝術天分與時尚觸覺的她，不但作為品牌生招牌，亦親自構思及設計，期望自己設計的珠寶讓人在不同場合也能配搭。當中，大量首飾都以其現年6歲大的女兒 Aria 為靈感，尤其Cosmos愛您首飾系列最為暢銷，有「宇宙之花」美稱的波斯菊呈現在飾物上，充滿幸福生機。「我的靈感通常來自於和女兒的生活，一起發掘美麗的事物，女兒曾送給我波斯菊花，又喜歡經常畫花，於是，我將它設計成一系列的飾物。」

▲ 視愛女如珍寶的Alley，表示將來打算把整間首飾店送給女兒 Aria，作為家傳之寶。(IG圖片)

不少家庭總有一件家傳之寶，贈予女兒或媳婦的貴重首飾， 世代相傳。而 Alley 霸氣地表示，整間首飾店將會是女兒的家傳之寶。「如果她長大後，這店舖仍屹立不倒，將會是我送給她最好的嫁妝。」

記者：曾嘉善