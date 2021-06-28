【家用難題】父母重男輕女迫俾近半人工做家用　大女無奈︰細佬鍾意俾幾多就幾多

▲ 一名女網民分享父母重男輕女，她被迫給予近半人工做家用。

子女投身社會工作後，多少都會給父母家用，不過家用到底要幾多？有女網民近日於網上討論區分享，父母重男輕女，她就業之初被迫給予近半人工做家用，父母揚言家用不足就只包她一餐，或她自行搬出去，可是他們對弟弟卻沒有限制，任由他「鍾意俾幾多就幾多」。

該名女網民近日於網上討論區「親子王國」，以「究竟家用俾幾多先至夠」為題發文，她表示自己是長女，家中還有一個弟弟，並揭露自己的家庭地位很卑微︰

其實家中一向重男輕女，屋企有咩事我都唔能夠發表，一出聲就係我唔啱。

家用額不達標只包一餐

樓主講述最初工作月入$7,000，便要給予$3,000做家用，佔月薪約43%。當時需過海工作，車費要$500，之後人工有升幅她亦有加家用。相反弟弟出身後，家用比例沒她那麼高，甚至「佢鐘意就俾，俾幾多就俾幾多」。

她去年尾被公司解僱，失業3個月，即使現時有工作，但收入減少，只能給予$3,800家用，較之前少了$600，父母就非常不滿：

屋企人就話家用只可加不可減，但其實我由出嚟做嘢到現在已加到$3,800，但屋企人都話沒有加過俾佢哋，甚至話$3,800好多咩，搵唔到咁多係你無本事。

她表示，家用其實只包她中午一隻雞脾及間中在家吃晚飯。她在留言補充，父母一直有工作，而她上一份工作人工不足兩萬，又因進修未能有太多儲蓄，現在返足6日工，至於弟弟的收入比她多一倍。

屋企人話既然我俾唔到，一係只包我一餐，又或者我搬出去住。

網民勸搬走︰寧願住劏房

雖然她有感搬出去較自由，但又擔心未能負擔開支，問網民怎麼辦。網民大多認為樓主的父母對她沒親情可言，只向錢看，因此鼓勵她搬出去自立，寧願住劏房。另一方面，也有網民表示樓主未有提及現時月薪，以及事件發生在多少年間，如果多年來家用只由$3,000加至$3,800，實在與通脹不符。

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責任編輯：王明芳