【變種病毒】新達廣場24歲女客服染疫恐埋傳播鏈　年輕人更易染Delta一文睇變種病毒病徵

▲ 一文睇Delta變種病毒病徵。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日一宗本地感染個案，確診者為一名24歲女子，在大埔新達廣場負責顧客服務工作，屬早前確診Delta變種病毒27歲港航男地勤的密切接觸者。衞生署正進行基因分析，以確定病人是否帶有變異病毒株。有外國研究顯示，Delta病毒對年輕人威脅性較大，而患者主要感染症狀亦有所改變。

Delta變種病毒肆虐全球多國，印尼確診病例持續飆升，27日錄超過2.1萬宗確診個案，英國26日新增1.8萬確診病例，大部分與Delta變種病例相關。

由倫敦帝國學院（Imperial College London）及市場研究機構「益普索」（Ipsos MORI）負責的一份政府委託研究顯示，按患者年齡劃分，5至12歲和18至24歲族群人士患病率最高；而50歲以下人群的患病率，更是50 歲或以上人群的2.5倍。

英國症狀追蹤應用程式「ZOE COVID Symptom Study」研究指出，感染Delta病毒的患者症狀有所改變。雖然發燒仍然是年青患者的主要症狀之一，但愈來愈少人出現失去嗅覺及咳嗽的症狀。

點擊睇主要病徵如下：

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上述病徵以未有接種疫苗的患者為對象所得出的研究結果，至有已接種兩劑疫苗的患者，感染病徵則有所不同，點擊下圖了解：

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負責研究的遺傳流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）解釋，Delta變種病毒讓年青患者以為自己只是患上季節性流感，然後繼續正常社交，使更多人受感染。斯佩克特提醒，年青人士若出現任何疑似嚴重感冒或身體不適症狀，應留在家中，並盡快接收病毒檢測。

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責任編輯：羅嘉欣