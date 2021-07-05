【若善健談】 暉若善　長健致

正面的情感、氣氛和象徵的字句，可以令人刻骨銘心，有燃點希望及讓人堅持下去的動力。同樣，理念亦代表著一間公司的使命及價值觀，雙向的。

筆者在偶然的情況下參與了企業信息的創作，字數的限制，如何排列也令人費煞思量， 思考的方向及創意往往是成功其中一個因素，我們生活的城市，視野往往比視力更為重要，通透的思維可以讓人活得更細味、長久及喜悅。

筆者跳出框框想想世上其中一個最寶貴的自然資源 - 水，水對任何人的態度均一樣，它隨著温度的變化呈現不同的形態，地球上所有的生物都需要水才得以生存。人應該向水學習，水善於幫助萬物而不與萬物相爭。 加上一句成語 - 上善若水，字句便以這個概念定位了。

『若』與『藥』以廣東話來說是同音字，『若』字給予筆者有優雅脫俗的感覺，加上『善』字後，整句的意思更為突出及容易令人理解，頓然有舒暢的感覺。『善』字除了有改善、有利益的意思之外，也代表著一種心態，這態度可以無限擴張，也可以感染身邊的人。經常聽到一句說話 - 為善最樂，這個理念及態度也適合身體狀況出現毛病的人，切記不要諱疾忌醫，身體很誠實，許多時不會像天文台一樣預先作出申報或示警，毛病可能一直存在，祗是害羞而矣，培養了足夠的勇氣，毛病會毛遂自薦跑出來向你表白。這時候毋需恐懼，人是需要向自己坦白，生病不是一件壞事，祗是人生一個階段之一，道理和太陽永遠在東邊升起沒有分別，得到了病就應該立即求醫， 跟隨醫生的指示及在藥物的配合之下， 加上適當的休息便能藥到病除。相反，面對逆境時應該保持小病是福的心態，藉著警號的啟示，多關心自己的身體，均衡飲食及作息定時， 配合適量的運動，這才是展現對家人及身邊人的愛。人生路漫長，正確的心態是活得精彩不可或缺的部分。

至於『長健』兩字，意思簡潔易明，代表長伴健康，也代表著一個理念，期盼可以讓更多人得到更全面的健康保障，伴你人生健康路。許多時，信息要有前瞻性及化身成為魔術棒，也要有承傳，代表著一份責任及使命感。

秋葵

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