【親子好去處】港島親子遊隱世愛麗絲花園探險　免費走入夢幻古典風童話大宅

▲ 港島親子遊隱世愛麗絲花園探險，免費走入夢幻古典風童話大宅。

愛麗絲夢遊仙境奇幻瑰麗的情景是不少女生夢寐以求的畫面，沒想到在香港熱鬧的市區也能找到愛麗絲花園及童話大宅。親子Blogger Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖，介紹位於堅巷花園的愛麗絲花園」及孫中山紀念館的「愛麗絲童話大宅」，不但能參觀「紅白色城堡」、大玩花園遊樂場，還能免費走入夢幻愛麗絲大宅觀看展覽，在古典舞會大廳享受「茶聚」。

愛麗絲花園探險

▲ 位於上環的堅巷花園。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

Miss Swan Swan趁著父親節帶著一對龍鳳胎子女到港島親子遊，他們一家四口先到位於香港醫學博物館的堅巷花園，獨特的設計猶如愛麗絲花園一般。最特別的莫過於紅白色設計的建築物，中間部分更似一座城堡，仿佛走進愛麗絲的世界。花園內還設有遊樂場，當中有3條相連卻不同長度的滑梯，一家三口可以一同玩滑梯，來一個比賽。另外，公園還設有攀爬設施及搖搖椅等等。

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而交通方面，Miss Swan Swan一家從上環港鐵站走路上山，但途中超多樓梯級，她表示，「在烈日當空下真的好辛苦，就像在市區行山一樣，不過途經文武廟，可以參觀一下。」她建議，可以乘坐交通工具到樓梯街或西摩道下車，「記得不要混亂堅道花園和堅巷花園。」至於，有家長們帶著嬰兒或推嬰兒車，可到上環或中環乘搭的士前往堅巷花園。回程時，Miss Swan Swan一家走路到中環，有自動電梯幫助沒有上山時辛苦。

▲ 走路上堅巷花園，超多樓梯級，比較辛苦。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

▲ 但途經文武廟可以參觀。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

走進愛麗絲大宅



▲ 走入愛麗絲大宅。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

▲ 愛麗絲大宅位於孫中山紀念館。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

▲ 彩繪玻璃窗。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

▲ 設計特別。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

▲ 古典舞會大廳。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

▲ 大廳樓底高。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

▲ 放置茶几及椅子。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

▲ 準備好參加Tea Party了嗎？（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

▲ 小朋友可以自己打開小門。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

享用午餐後，她們一家便到位於中環半山的孫中山紀念館，免費進入，還有冷氣供應。英皇愛德華時期的建築風格、古典風的樓梯設計、復古的地毯及彩繪玻璃窗等，就如帶他們走入愛麗絲的大宅內。紀念館每層設有不同的展覽，其中一層設有古典舞會大廳，樓底非常高，而且放置茶几及椅子，Miss Swan Swan笑指，「Tea party ，你準備好未呀?」而走出弘形陽台，楷磚瓦片又有不同的心形和花形圖案，充滿童話感 ，「最可愛所進入陽台的小門，門柄好矮，小朋友可以自己開門走進童話的世界。」

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紀念館的最高層設有活動室及互動學習室，小朋友可以在活動室取兩張填色紙即時填色，中英對照的填色紙甚至介紹展館的資料，令小朋友更加容易明白內容，寓娛樂於學習。

地點：香港中環半山衞城道7號

交通： 可使用中環港鐵站D1或D2出口往中環至半山扶手電梯至堅道，再沿行人路向西步行約5分鐘到紀念館。或乘搭途經堅道的巴士及專線小巴前往紀念館。

由中環/灣仔方向往堅道：至堅道香港浸信教會附近下車（即明愛中心下一站），再沿行人路向西步行約2分鐘，便可抵達。

巴士：12、12M、13、23、23B、40、40M及103

專線小巴：8、10、22、22S、28及31

由薄扶林方向往堅道：至堅道豐樂閣附近下車，再沿行人路向東步行約2分鐘，橫過馬路，便可抵達。

巴士： 40M及103

專線小巴：8、10、22、22S、28及31

Miss Swan Swan建議，如果子女精力充沛，可到附近的光漢台花園遊樂場放電。

▲ 小朋友精力充沛還可以到附近的光漢台花園遊樂場放電。（Little twin stars龍鳳寶寶 facebook）

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

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責任編輯：王明芳