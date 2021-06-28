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【調教你MIRRORX大叔的愛】Edan自嘲跟3年前變化大　呂爵安自勉：勿忘初心

娛樂 13:10 2021/06/28

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Edan呂爵安回看3年前樣子。

ViuTV節目《調教你MIRROR》已播完15集，今日（28號）由MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）主演《大叔的愛》將播出，粉絲又可繼續追星。而Edan日前發布上周《調教你MIRROR》自彈自唱片段，跟3年前的自己作比較。

上周五晚播出的一集《調教你MIRROR》，梁祖堯希望各成員重新演繹當年參加《全民造星》表演項目，當中Edan自彈自唱作品《空白格》，擁八級鋼琴的Edan，表演獲不少觀眾大讚。

Edan以今昔片段對照。（取自IG）

【大叔的愛】Edan重新演繹《田先生連環不幸事件》　黃德斌與呂爵安巴士定情

自嘲人靠衣裝

之後Edan在IG上載節目片段，同時又發布3年前仍是大學生的他的彈琴演出片段。Edan並以「髮型的重要性」為題，寫長文回顧3年來的變化。

他首先自嘲︰「爵安有云: 人靠衣裝，明星靠化妝。呢段片就展現咗爵安三年裡嘅變化。（利申︰我覺得都係靚仔嘅）」

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Edan之後以「認真mode」寫道：「琴日收工返屋企先睇返呢part，睇返而家嘅自己同三年前嘅自己，真係有種唔識形容嘅感觸。」

他表示：「哩三年真係好夢幻，三年前嗰位傻更更反住白眼自彈自唱嘅大學生，應該冇諗過三年後會有一首屬於自己嘅歌，然後喺演唱會自彈自唱。亦都唔會估到三年後會有咁多唔同嘅演出機會，有咁多人支持同留意。」

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Edan又提示自己以記得初心：「所以望住以前嘅自己，更加提醒到我一定要繼續進步，去成為一個更好嘅藝人；亦提醒到自己要勿忘初心，珍惜每一個機會，要保持謙卑，懂得感恩；同時都好多謝所有喺哩三年一直支持Edan，支持MIRROR嘅大家🙏🏻」

【大叔的愛】黃德斌將呂爵安一擁入懷　Anson Lo自行加親熱戲嚇親Edan

最後，Edan叫大家放心：「我唔會逼自己太緊，我出名[懶]😆😆期待三年後的呂爵安，請大家繼續[育成]我哋！」

另外，今晚《大叔的愛》首播，Edan已貼出宣傳照，以新髮型亮相的他留言：「好期待，同時都好緊張🙈希望大家會鐘意哩一套瘋狂喜劇！🥰Btw聽日要工作，睇唔到首播🥲等大家話我知好唔好睇！」

同場加映：梁祖堯訪MIRROR

撰文 : TOPick柴犬出動

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