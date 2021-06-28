【強制檢測】強檢限期因大雨順延一天　涉及馬鞍山及大埔5處地方

▲ 強制檢測日期順延一天。（資料圖片）

政府今日（28日）宣布，由於社區檢測中心及流動採樣站早上曾因惡劣天氣而關閉，就6月26日及6月27日公布的強制檢測公告，相關檢測限期會順延一天。

涉及場所包括「馬鞍山錦英路6號富寶花園1樓康傑幼兒中心（馬鞍山校）」，任何人於今年6月13至26日，曾於該校逗留逾兩小時者，就要6月29日前接受檢測，或於7月1日前交回檢測樣本收集瓶。

「大埔新達廣場」，任何人於6月3日、9日、12日、13日、15日及23日，任何1天身處該商場者，需於6月30日或之前接受檢測。

「大埔超級城C區」，任何人於6月24日中午至下午4時，曾身處商場者，需於6月30日或之前接受檢測。

「大埔超級城D區」，任何人於6月24日上午9時至中午，曾身處商場者，需於6月30日或之前接受檢測。

「大埔昌運中心」，任何人於6月22日上午9時至中午，曾身處商場者，需於6月30日或之前接受檢測。

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責任編輯：吳卓峰