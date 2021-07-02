【榴槤控必試】唯港薈馬來西亞榴槤節推自助早午餐+下午茶　嘆貓山王+首次到港榴槤等5款榴槤

▲ 】唯港薈馬來西亞榴槤節推自助早午餐及下午茶！（圖片由酒店提供）

唯港薈的年度盛事「馬來西亞榴槤節」登場，酒店將推出兩項活動，分別是於The MARKET推出升級版飄香榴槤下午茶以及於酒店一樓Silverbox 宴會廳舉行十場的榴槤自助早午餐，各位榴槤控不要錯過馬來西亞榴槤之旅！

來自馬來西亞並有「榴槤王子」美譽的酒店署理行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）從家鄉嚴選不同品種的榴槤，將新鮮的時令「果王」直送到香港並炮製出多款榴槤菜式及甜品，讓大家「榴槤忘返」。

榴槤自助早午餐

品嚐5款頂級榴槤

榴槤自助早午餐共有16款特別的榴槤菜式及甜品。其中3款將以一人一份形式呈獻，包括主角馬來西亞榴槤果肉拼盤，賓客可一次過品嚐5款頂級榴槤滋味（小童可享兩款）。

榴槤款色包括D197貓山王、D175紅蝦、D163葫蘆、D101柔佛黃金及第一次於香港亮相的神秘時令榴槤品種，榴槤迷絕對不能錯過！

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必試多款榴槤熱葷

另外，賓客亦會獲享貓山王榴槤銀耳燉紅棗白玉湯，師傅特別加入了營養豐富的榴槤核、冬瓜、雪耳與榴槤等一同燉製，集所有精華於一身，非常清甜滋潤；外脆內軟的榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦以鮮蘑菇、雞脾菇、靈芝菇、馬蹄、龍蝦肉及榴槤作餡料，口感豐富，讓榴槤迷大快朵頤。

大家還可以品嚐6款令人喜出望外的榴槤熱葷，包括馬來西亞特色小食娘惹榴槤烏達、彈牙的脆炸榴槤芝士和牛肉丸、香噴噴的榴槤咖啡排骨及惹味的榴槤鹹蛋麥皮蝦等等。

7款精緻榴槤甜點

而7款精緻榴槤甜點亦是助早午餐的人氣焦點！當中榴槤芝士餅及榴槤芝士撻口感順滑濃郁，而榴槤芒果糯米飯完美融合了兩款水果的獨特香氣，配以軟綿及煙韌的糯米飯，絕對是一種舌尖上的享受。

榴槤自助早午餐除了有一系列榴槤食品之外，還有各式各樣的冷盤及沙律、冰鎮海鮮。大家可一嚐地道風味的福建肉骨茶、檳城娘惹喇沙及生滾海皇粥！

大抽獎送免費餐飲券

「榴槤王子」Danny更會於每一場的早午餐擔任星級司儀，透過問答環節為賓客介紹馬來西亞及馬來西亞的榴槤並即場舉辦大抽獎活動，送出3份唯港薈的免費餐飲券！

此外，每位賓客獲得盛載馬來西亞產品福袋乙個，盡興而回！

活動2：升級版飄香榴槤下午茶套餐

由7月5日起，飄香榴槤下午茶於The MARKET再度推出，Danny特別加入了多款矜貴菜式包括榴槤自助早午餐的兩款重量級推介榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦及貓山王榴槤銀耳燉紅棗白玉以及馬來西亞直送D175紅蝦 及D197榴槤 各一件。

除此之外，下午茶更供應多款以馬來西亞進口榴槤所製成的甜點，包括Forbidden D24榴槤蛋卷、榴槤泡芙及榴槤木糠布甸，各款誘人榴槤美點都充滿芳香，令人難以抗拒。

凡惠顧飄香榴槤下午茶的客人更可享兩小時任食唯港薈自家製榴槤雪糕及新推出的榴槤X Godiva扭紋雪糕，為一眾榴槤愛好者打造難忘的用餐體驗。

第三屆唯港薈馬來西亞榴槤節

活動1：榴槤自助早午餐

日期：2021年7月16、23、24、31及8月7、8、14、21、28及29日

時間：上午11時45分至下午3時

價錢：成人港幣780元* 兒童（3-11歲）港幣480元* (需於預訂時支付全費)

地點：一樓Silverbox 宴會廳

查詢或預訂，請致電852 3400 1388及電郵book.restaurant@hotel-icon.com

活動2：The Market升級版飄香榴槤下午茶套餐

日期：2021年7月5日至另行通知

時間： 下午3時至5時

價錢： 每位港幣398元；每兩位港幣738元 (需於預訂時支付每位港幣100元訂金，另收加一服務費)

地點：二樓The Market

查詢或預訂：3400 1308

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責任編輯：王芷瑩