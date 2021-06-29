【畫畫奇葩】女兒為淘寶拖鞋大變身　填上繽紛顏色變潮鞋港媽感驕傲

▲ 有港媽在淘寶買了一對拖鞋，她的女兒為拖鞋填顏色，獲得很多網民讚賞。

如果在淘寶物品上加點心思設計，分分鐘變成一個獨一無二的收藏品！近日有港媽在淘寶買了一對人氣的軟綿舒服拖鞋。她的10歲女兒為這只印上圖案的白色拖鞋填上色彩繽紛的顏色，變成一對彩色潮鞋。該港媽把製成品分享到Facebook，得到很多網民讚好！

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為淘寶拖鞋大變身

該港媽近日（27日）在淘寶開心share Facebook群組展示一對經人手加工、獨特的「踩屎拖鞋」。她表示自己淘寶買了一對人氣的「踩屎拖鞋」，軟綿舒服，猶如「踩屎」。她的女兒一看到拖鞋印上了不同圖案，便說：「咦....可以油顏色喎！」

女兒二話不說就拿起同樣是從淘寶購買的水筆為拖鞋填顏色，填好顏色後拍照給她看。

又幾靚喎！屎太擁有一對獨一無二的踩屎拖！

原本這對鞋連運費大約HK$30，被女兒加以設計後，成為了無價寶，不少網民都紛紛讚好，大讚女兒是一個畫畫天才！

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女兒志願成為視藝老師

該港媽Tammy接受TOPick訪問，表示女兒Charity用了3至4小時左右，便把原本只有黑白色的拖鞋變成色彩繽紛，令拖鞋色彩更豐富。

她表示女兒平日喜歡畫畫，可以一邊望著畫作，一邊把畫作畫出來。Tammy非常欣賞女兒的畫畫天份，平時除在畫紙上畫畫，也會用平版電腦畫畫，畫出美麗及精緻動漫人物。

Tammy續指女兒從小接觸畫畫，會在外面學畫畫，即使受疫情影響，也沒有放下興趣，改為在zoom上課，另外亦有學校的視藝拔尖重點培訓。女兒從小到現在都堅持畫畫的興趣，甚至希望將來可成為一個視藝老師。

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作為媽媽的Tammy見證普女兒的成長及進步，也為她感到十分驕傲。

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責任編輯：王芷瑩