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【心酸來電】住宅倒塌8旬夫婦失蹤超過3日　孫兒連續兩日離奇接31個祖父母家來電

親子 17:25 2021/06/28

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美國邁阿密日前發生嚴重事故，一棟住宅大樓倒塌，有失蹤夫婦的孫兒表示連日接到祖父母家的來電。

美國佛羅里達州邁阿密日前發生嚴重事故，一棟住宅大廈在本月24日倒塌，至今造成最少9人死亡，十多人受傷以及過百人失蹤。其中失蹤超過3日的8旬夫婦，其家人指在事件發生後曾接獲多個由該住宅發出的來電，情況令人擔憂。

失蹤的8旬夫婦。（FB圖片）

事發後當日接16個來電

一棟位於邁阿密沙灘旁的12層高住宅大廈Champlain Towers South，於美國當地時間6月24日凌晨突然倒塌，搜救工作進入第四天。據當地媒體《WPLG》報道，其中住在該棟大廈302室的8旬夫婦Arnie Notkin和Myriam Notkin，至今仍然下落不明。該對夫婦的孫兒Jake Samuelson在接受訪問時表示，事發後當日曾經收到一共16個由祖父母家發出的來電。

Jake憶述，第一通電話是在事發當晚9時50分打來，即事故發生後約二十小時，

當時我們全家人坐在客廳，我們都十分震驚，腦海一片空白。當我們接聽時，另一邊只傳來受電波干擾的雜聲。

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翌日再收到15個來電

翌日家人前往社區中心等候消息，期間再次收到15個來電。Jake形容每個來電都令他和家人感到心痛，因為他們無辦法確定電話究竟是否由祖父母打來，還是因為訊號問題。而當晚之後，家人再沒有收到任何來電。

當地傳媒嘗試撥打Arnie Notkin和Myriam Notkin家中的號碼，不過未能接通。Jake表示，最初收到電話時已向當局查詢此情況，警方指正在調查事件。另外Jake亦希望透過傳媒，了解有否其他家屬遇到類似事件。

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責任編輯：王明芳

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