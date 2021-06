【緋聞男女】麥明詩吳業坤撐枱腳打邊爐　Louisa穿性感泳衣潛水騷美好身段

▲ 麥明詩與坤哥撐枱腳食海鮮。

「十優港姐」麥明詩(Louisa)在昨日(6月27日)於個人社交平台上載與坤哥吳業坤一同打邊爐的合照。相中麥明詩身穿便服以素顏示人,與坤哥在家中撐枱腳食海鮮,不過事實當時不只麥明詩與坤哥二人,她寫道:「再見亦是朋友 (餐飯仲有好多其他人的)」

麥明詩與坤哥因為合作TVB劇《誇世代》成為好朋友,早前坤哥由日本Working Holiday返港後,要在酒店接受隔離,麥明詩送跑步機給吳業坤解悶,十分夠朋友。

坤哥稱麥明詩為「前妻」

至於網民對今次麥明詩與坤哥撐枱腳的合照反應兩極,有人指他們頗合襯,可是有網民意見卻相反,更提醒麥明詩:「帶眼識人呀!」坤哥自己也幽默在麥明詩的發文留言稱:「偽毒可恥」

其實同一照片,坤哥在幾天前已上載於個人社交平台,他寫道:「Dinner with my ex wifi.」這是因為維基百科之前在坤哥個人資料的配偶一欄上,寫了是麥明詩。另外,坤哥曾把「Wife」打錯成「Wifi」,所以他如此寫是自抽。

麥明詩回味潛水樂

另外,一向喜歡戶外運動的麥明詩在6月26日,於個人社交平轉載在沖繩潛水的舊影片,寫道:「差不多兩年前了」

片中的麥明詩身穿性感泳衣,盡展美好身段,獲網民大讚好身材。

其實在麥明詩的社交平台上,可以發現很多她去潛水的照片,可見Louisa甚喜歡此活動。而坤哥在麥明詩轉載沖繩潛水影片的同一日,也上載自己學潛水的影片,難道他想將來約Louisa一同出埠潛水?

