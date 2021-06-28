【緋聞男女】麥明詩吳業坤撐枱腳打邊爐　Louisa穿性感泳衣潛水騷美好身段

▲ 麥明詩與坤哥撐枱腳食海鮮。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）在昨日（6月27日）於個人社交平台上載與坤哥吳業坤一同打邊爐的合照。相中麥明詩身穿便服以素顏示人，與坤哥在家中撐枱腳食海鮮，不過事實當時不只麥明詩與坤哥二人，她寫道：「再見亦是朋友 （餐飯仲有好多其他人的）」

麥明詩與坤哥因為合作TVB劇《誇世代》成為好朋友，早前坤哥由日本Working Holiday返港後，要在酒店接受隔離，麥明詩送跑步機給吳業坤解悶，十分夠朋友。

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坤哥稱麥明詩為「前妻」

至於網民對今次麥明詩與坤哥撐枱腳的合照反應兩極，有人指他們頗合襯，可是有網民意見卻相反，更提醒麥明詩：「帶眼識人呀！」坤哥自己也幽默在麥明詩的發文留言稱：「偽毒可恥」

其實同一照片，坤哥在幾天前已上載於個人社交平台，他寫道：「Dinner with my ex wifi.」這是因為維基百科之前在坤哥個人資料的配偶一欄上，寫了是麥明詩。另外，坤哥曾把「Wife」打錯成「Wifi」，所以他如此寫是自抽。

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麥明詩回味潛水樂

另外，一向喜歡戶外運動的麥明詩在6月26日，於個人社交平轉載在沖繩潛水的舊影片，寫道：「差不多兩年前了」

片中的麥明詩身穿性感泳衣，盡展美好身段，獲網民大讚好身材。

其實在麥明詩的社交平台上，可以發現很多她去潛水的照片，可見Louisa甚喜歡此活動。而坤哥在麥明詩轉載沖繩潛水影片的同一日，也上載自己學潛水的影片，難道他想將來約Louisa一同出埠潛水？

同場加映：何泳芍訪問