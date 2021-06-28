【好人好事】社企良心貨van免費派飯　每日駛入深水埗為基層送暖

▲ 社企銀杏館推出「銀杏流動車」，為基層派飯。

社企「銀杏館」自2019年年底起，一直以各種形式為基層及長者免費派發飯盒，近日更推出「銀杏流動車」派飯服務，駛入深水埗為基層送暖。

銀杏館昨日（27日）在Facebook專頁上分享，指上星期起作出新嘗試，推出「銀杏流動車」派飯服務，每日下午都將「福飯」透過貨van運送到深水埗免費派發。職員在文中指出，籌備流動車遇上不少困難，包括天氣、環境、人手、運輸及成本等因素，但相信辦法總比困難多，希望能夠堅持下去。

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曾日派超過千份飯連湯

銀杏館自2019年年起，推出「福飯」免費贈予基層人士及露宿者。去年，他們更將活動推展至全港所有分店，創下一天派出超過1200份飯連湯的紀錄。

在今年2月，銀杏館推出「愛分享社區飯堂」，為有需要人士提供免費堂食服務。職員憶述有一位失業的姨姨享用晚餐後，激動地捉着職員的手道謝，指自己已足足一年沒外出吃飯。

職員聽後甚為感觸，指一頓簡單的飯菜對許多人來說可能是微不足道，但對某些基層市民來說，一頓飯可帶來無限安慰。銀杏館在專頁上感謝無數善長及義工的支持，為有需要人士送上關愛。

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責任編輯：王明芳