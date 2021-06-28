【食用安全】港媽買一星期餸分享雪櫃收納法　拆解食材存放雪櫃最佳保存期

▲ 有港媽買一星期餸分享雪櫃收納法。

港人工作繁忙，未必能每日到街市買新鮮食材，很多人都會預先買多日的食物冷藏在雪櫃冰格。近日有網民提問，希望大家分享如何在雪櫃收納一星期的食材。

有港媽在fb分享一張家中雪櫃冰格的照片，指自己需要買一星期的食材，因此想參考其他網民的收納方法：

有冇人會買一星期餸，想參考大家的收納方法，內有一星期魚4條魚切一半用袋包起，一次煲湯骨，25盒醃好的餸豬，雞，牛也有，午餐用的魚蛋火腿，還有些空間放雪條！將明天用的早一晚解凍！

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從照片可見，港媽會用不同尺寸的膠盒分好肉類，另外亦會將魚等切好，用保鮮袋包好，然後整齊排好放入冰格，只見雪櫃塞得滿滿。不少網民都大讚該名港媽收納得很整齊乾淨，但亦有網民提醒小心塞得太多食物會令雪櫃及食物都壞掉：

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TOPick根據美國政府食物安全網站，並請教尚營坊高級營養師黃凱詩，歸納出各種剩菜可存放時間。詳情即睇【下一頁】

未經煮熟的食物較已經煮熟的食物儲存時間長。以在冰格(-18℃)存放時間計算，未經煮熟的食物可存放1至12月不等，而已經煮熟的食物則可存1-3月不等。

在未經煮熟的食物中，煙肉、腸仔只可存放1至2月；紅蘿蔔、青豆則可存放8至12月。

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醫生拆解冷藏食物不變壞3個條件

台灣家庭醫生陳柏臣在《健康多1點》回應指，食物放在冰格仍要注意保存時間，要食物不變壞亦有3個保存條件。

1. 家中冰格難絕對保持-18°C以下

陳醫生表示，家中雪櫃冰格可能每日都會開開關關，導致溫度處於0°C以上，所以很難確保食材妥善地在冷藏溫度保存。

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2. 未清洗就直接塞進冰格

陳醫生指，部份人購買食材後，未經清洗就放進冰格，但若帶有菌種，可能會被直接帶入溫度未達-18°C以下的冰格中，導致細菌繼續慢慢繁殖，破壞食材。

3. 冰格內細菌交叉污染

陳醫生表示，冰格內多種細菌或會交叉感染，如果日常少整理冰格，就算已事先處理食材，食材仍可能受冰格原有的細菌污染。

有些細菌較特別，低溫時繁殖的速度反而較快。

所以他建議如想將食物放在冰格，首先要注意冰格需到達-18°C以下、食物放進冰格前要經過清洗及處理、冰箱要定期清潔，避免食材變壞。

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責任編輯：羅嘉欣