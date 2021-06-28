【明星運動會】葉家泓何泳芍被男女飛魚　郭柏妍表現令人驚喜

▲ 女子組合照：何泳芍、郭柏妍、蔡菀庭、葉蒨文、林凱恩、麥皓兒、何慈茵、 劉溫馨、施匡翹、林沚羿。（ 左起）

TVB《明星運動會》游泳項目日前圓滿舉行，賽事分男、女子組多個項目，包括50米自由式、50米蛙式、50米蝶式、50米背泳及4 X 50米不限泳式接力賽。

游泳項目由前香港游泳代表隊成員蔡曉慧旁述，並由中國香港游泳總會代表程漢偉、韓佳元、梁頌恆、Mark Ikin、黃茲朗、蘇力仁、雷健兒、王俊仁、張健達、李浩逸、黃偉浩、梁廷彰、李玉珠、黎嘉偉及林永健擔任裁判。

「優益C藍隊」、「怡寶綠隊」及「星火太陽能紅隊」各派出游泳好手出戰，當中以「飛魚王子」方力申任隊長的綠隊陣容最為鼎盛，勢要爭奪所有獎牌。

▲ 女子組4X50米接力賽大合照：施匡翹、林沚羿、蔡菀庭、林凱恩、郭柏妍、麥皓兒、劉溫馨。（後排左起）何慈茵、彭慧中、何泳芍、葉蒨文。（前排左起）

各隊隊員不但泳姿有板有眼，實力亦不容忽視，當中男子組的藍隊盛勁為因身型高大，比賽取得先天優勢；綠隊的葉家泓及崔錦棠是校隊代表，葉家泓更是游泳教練，賽前被看高一線，視為奪金希望；紅隊的李偉霆表現亦十分亮眼，擅長自由式及蛙式，實力非凡。

女子組方面，游泳健將何泳芍擅長自由式、蛙式及背泳，被「香港女飛魚」蔡曉慧認證其實力達專業級水平，另一選手郭柏妍亦有帶來驚喜表現，曾是校隊的她，將威脅對手的奪金之路，未知誰的泳術能更勝一籌為團隊奪得更多獎牌呢？

整個男、女子游泳賽事的過程，將剪輯成《明星運動會》，該節目由7月4日起連續三個周日晚於翡翠台播映，壓軸一集則定於7月20日晚播出。

▲ 男子組合照：簡家麒、張彥博、鄭世豪、葉家泓、李梓謙、吳卓衡、司徒暉、崔錦棠、李偉霆、招浩明、盛勁為、馬俊傑、孔德賢。（左起）