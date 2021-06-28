【5000元消費券】最快8月1日領取首期2,000元消費券　AlipayHK領取消費券簡單4步驟

▲ 採用AlipayHK領取消費券，只需4個簡單步驟。

港府將向720萬名合資格人士，每人派5000元電子消費券。合資格的市民可於6月28日起下載及索取登記表格，並可選用不同的儲值支付工具收取電子消費券。當中選擇採用AlipayHK領取消費券，只需4個步驟，十分簡單。

4個步驟領取消費券

AlipayHK用戶屆時登記並領取$5,000消費券後，即可於超過100,000間AlipayHK合作商戶消費，同時兼享印花等額外優惠，抵上加抵！採用AlipayHK領取消費券步驟如下：

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【5000元消費券】WeChat Pay HK推萬元登記獎賞 於K11指定商戶消費另最高獲千元回贈

點擊大圖了解採用AlipayHK領取消費券的好處及著數優惠：

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領取$5,000消費券的安排和時間

領取消費券的方式和日期將根據登記日期而定，點擊大圖了解詳情：

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消費券將於政府開始發放當日，即時直接存入所登記的賬戶內，用戶將收到相關推送通知並可即時使用。用戶亦可隨時在特設的消費券頁面開啟或關閉使用消費券、領取禮券及查閱消費券的使用紀錄。

AlipayHK官網【按此】

【5000元消費券】6月28日派發書面申請表 一文看清完整申請步驟【附派表地點】

【5000元消費券】一文看清5000元消費券登記時間、適用範圍等 AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go或八達通分期發放

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責任編輯：王芷瑩