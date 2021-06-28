  • 29°C
香港時間 : 2021628日 (週一) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】最快8月1日領取首期2,000元消費券　AlipayHK領取消費券簡單4步驟

休閒消費 16:41 2021/06/28

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

採用AlipayHK領取消費券，只需4個簡單步驟。

港府將向720萬名合資格人士，每人派5000元電子消費券。合資格的市民可於6月28日起下載及索取登記表格，並可選用不同的儲值支付工具收取電子消費券。當中選擇採用AlipayHK領取消費券，只需4個步驟，十分簡單。

4個步驟領取消費券

AlipayHK用戶屆時登記並領取$5,000消費券後，即可於超過100,000間AlipayHK合作商戶消費，同時兼享印花等額外優惠，抵上加抵！採用AlipayHK領取消費券步驟如下：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【5000元消費券】WeChat Pay HK推萬元登記獎賞　於K11指定商戶消費另最高獲千元回贈

點擊大圖了解採用AlipayHK領取消費券的好處及著數優惠：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

領取$5,000消費券的安排和時間

領取消費券的方式和日期將根據登記日期而定，點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

消費券將於政府開始發放當日，即時直接存入所登記的賬戶內，用戶將收到相關推送通知並可即時使用。用戶亦可隨時在特設的消費券頁面開啟或關閉使用消費券、領取禮券及查閱消費券的使用紀錄。

AlipayHK官網【按此

【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】

【5000元消費券】一文看清5000元消費券登記時間、適用範圍等　AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go或八達通分期發放

同場加映：更多親子簡易食譜，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【5000元消費券】HKTVmall增設3種電子支付方式　下月推7折購買現金禮券
16:34 2021/06/23
【5000元消費券】HKTVmall增設3種電子支付方式　下月推7折購買現金禮券
【5000元消費券】陳茂波料電子消費券帶動市民消費意欲　發揮「乘數效應」提振本地經濟
13:54 2021/06/27
【5000元消費券】陳茂波料電子消費券帶動市民消費意欲　發揮「乘數效應」提振本地經濟
【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】
今日 11:03
【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】

你可能感興趣

【5000元消費券】HKTVmall增設3種電子支付方式　下月推7折購買現金禮券
16:34 2021/06/23
【5000元消費券】HKTVmall增設3種電子支付方式　下月推7折購買現金禮券
【5000元消費券】陳茂波料電子消費券帶動市民消費意欲　發揮「乘數效應」提振本地經濟
13:54 2021/06/27
【5000元消費券】陳茂波料電子消費券帶動市民消費意欲　發揮「乘數效應」提振本地經濟
【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】
今日 11:03
【5000元消費券】6月28日派發書面申請表　一文看清完整申請步驟【附派表地點】
電子消費券 手機Apps 支付寶 著數優惠 網上購物

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶