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【中醫醫院】浸大營運中醫院料2025年落成　將提供400張病床　

社會 14:27 2021/06/28

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將軍澳中醫醫院選址。（食物及衞生局文件）

食物及衞生局公布，位於將軍澳的中醫醫院營運服務契約批予香港浸會大學。政府今(28日)舉行籌備啟動儀式，食物及衞生局局長陳肇始表示，中醫醫院建築工程將於年中展開，預計2025年落成，同年第二季起分階段投入服務。

中醫醫院位於將軍澳百勝角，鄰近消防處消防訓練學校，將提供400張病床，包括250張住院病床、90張日間病床及40張兒科病床等；設有中西藥部、放射診斷設施等診斷及治療設施，同時亦有教學及科研設施。中醫醫院將提供純中醫、以中醫為主及中西醫協作模式，臨床服務涵蓋基層、第二層及第三層醫療服務

食衞局先後於2019年9月和去年9月展開中醫醫院營運服務第一階段投標資格預審程序和第二階段招標工作，標書評審工作已按招標文件列明的挑選標準和評分準則完成，浸大學最終獲選為承辦機構。中醫醫院營運服務契約包括10年醫院服務年期，最多可延長5年，加上籌備工作等時間，承辦機構合約年期約為20至25年。 

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記者：蘇文軒

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