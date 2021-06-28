【星級大宅】雨僑羅力威搬新屋走日系簡約風　為BB愛貓揀選家品6大心得

▲ 雨僑羅力威早前搬新屋，為BB愛貓的需要，新屋設計成日系簡約風。

藝人雨僑與創作歌手羅力威婚後2年，於去年8月榮升爸媽，愛女Harper現時約10個月大，一家三口加2隻貓貓日前搬去擁無敵大海景的新居，上星期雨僑拍攝Home Tour影片跟大家分享新居，家中走日系簡約風，一切以BB及兩位貓貓主子為先，果然是稱職的媽媽兼貓奴。

雨僑在去年8月初剖腹誕下愛女羅約彌，又名Harper或羅肥肥。雨僑不時在網絡分享女兒的日常、家中生活事，早在3月尾，已在網絡宣布搬屋，許多讀者都被落地大窗面向海景所吸引。據悉，雨僑與羅力威兩公婆擁有物業另作收租及投資用，他們搬至現時逾千呎的海景單位，月租約3萬多元，更一次過花30多萬付清一年租金。

▲ 雨僑跟丈夫羅力威跟2貓貓在舊居。（facebook圖片）

雨僑於上星期四（24日）在YouTube 頻道分享影片「我的日式偽簡家Room Tour」，在影片標題開宗明義指出「以BB同主人（貓主子）需要為首要考慮嘅客廳，在影片中介紹了大門玄關、飯廳客廳的位置，她表示帶著一個BB和2隻貓搬屋，一切從簡，是次影片分享揀家俬、布置及陳設方面的心得，更分享如何入手，不少家品家俬購至IKEA、francfranc、無印、淘寶等，當中大致分為6大方面貼士︰

▲ 藝人雨僑與創作歌手羅力威婚後2年，於去年8月榮升爸媽。（facebook圖片）

1 新居顏色風格簡約

新居是米白、木系為主，就連鞋櫃頂用來放紙巾、口罩的藤籃都是白色，還有貓奴必備的衣服除塵滾筒，雨僑指購買無印白色款「靚仔啲」。沒有添購大多新的家俬，淺啡木的餐桌是由舊居搬來，新買入2張可配一套的餐椅，分享買木家俬宜同色系色調，看上去會整齊些。另外，餐桌腳繫有給貓貓抓爪的麻布，餐桌底並放有貓窩。

年輕的時候喜歡粉紅色、公主房這些夢幻東西，但自從養貓之後，加上有BB，我還是傾各喜歡極簡的風格。

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2 玄關是消毒清潔區

玄關位置 L位放置2個鞋櫃，中間有掛衣帽架，鞋櫃不高，櫃頂可放擺設，包括婚戒、女兒出世相100日腳印、貓紙牌、無火無煙擴香石、鎖匙盒等。玄關地上很多空位，可用作消毒清潔區，方便用作收速遞紙箱等。此外，旁邊放有衣物處理器，而貓砂盤亦在此，遠離BB活動範圍。

這個玄關如在以前，一定會造高至上天板的鞋櫃，然後裝修到好似Walk in Closet，但現在我們一切都會主人（貓貓）及BB行先。

3 客廳夠大設置兒童區

新家的客廳很觸目，雨僑表示跟丈夫喜歡客觀夠大，可以設置兒童區，加上海景，屋苑車位充裕，即使地點有點偏遠，也即時決定租此處。家中中央放了兒童墊，有時候家務助理、長老等一大堆人在家也可容納，女兒很幸福呢。

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4 推薦IKEA玩具收納櫃

兒童區無限放大至梳化的位置，設置一大排玩具收納櫃，很多朋友送玩具給Harper，有些待女兒長大些才能玩，可先收納起來。雨僑在IKEA買木櫃框，再配膠箱，選了白色清簡些，「高度推薦有小朋友的家庭可以買此用來收納玩具」。另她在淘寶買了白色鴨仔收納箱。

▲ 新家是日系簡約風。（影片截圖）

5 安全地毯防止BB撞傷

梳化是舊居搬來，有給貓貓抓過的痕跡，會繼續給牠們開心地抓。梳化前放有一大張地毯，主要是防止BB坐在此太興奮而向後倒，它亦是新家中少數的粉紅色物品，雨僑解釋主要是因為白色沒有貨，而它有記憶棉底很軟熟，想盡快買下它。地毯是淺粉紅，其實跟家中風格也相配。

叫自己成熟些，不要再買到成屋粉紅色，因為我已經成為媽媽，但此地毯缺貨。

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6 貓樹玩具專區

貓奴雨僑養有2隻異國短毛貓「燒燒」和「妹妹」，貓用品跟BB用品一樣多，白色琴旁邊就有貓樹爬架，是淺啡麻質，跟家中木系風格一致。而貓玩具會放在地上，雨僑指花了一段時間去教Harper不要拿貓玩具玩，當她一拿起會說No，現時女兒知道不可玩它們。

雨僑主張簡約，她直言要做到很難，最多都是「偽簡」。她認為擁有的事愈多，管理也會愈多，這些也是為她生活帶來不少麻煩。家品方面，她認為最重要是合心水、合用、好用質量好就夠，而不是傾向奢華、不是要擁有很多，各位爸媽、寵物主人可以參考一下。

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責任編輯：王明芳