【非法取酬】警員任區議員義工處理糾紛索取2,400元報酬　廉署落案起訴貪污

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廉政公署今（28日）稱，一名37歲警員為區議員擔任義工時，涉嫌向3名因租務糾紛向有關區議員求助的人士，索取共2,400元金錢報酬，今日被廉政公署落案起訴貪污。



被告陳家霖，37歲，被控三項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。廉署早前接獲警方轉介投訴遂展開調查，徵詢律政司法律意見後，落案起訴被告貪污。被告已獲廉署准予保釋，星期三（30日）在觀塘裁判法院答辯。



案情指，被告於案發時為警員，於休假期間為觀塘區議員謝淑珍擔任無償義工。謝淑珍於去年10月20日安排被告協助一名工廠大廈單位業主，處理對方與租客及地產經紀的租務糾紛。



控罪指被告涉嫌去年10月22日，無合法權限或合理辯解而向該業主、租客及地產經紀分別索取800元，合共2,400元，作為被告協助處理涉及3人租務糾紛的報酬。



警方及謝淑珍區議員辦事處在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：吳卓峰