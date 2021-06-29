職專國際課程國際認可學歷 接通海外及本地升學　專題研習學習模式　開拓專業路

每個學生或有不同的學習需要，坐定定的學習未必人人適合。VTC青年學院（國際課程）為中三或以上程度學生開辦職專國際課程（Vocational Baccalaureate Programmes，VB課程），學生透過專題研習「動動手」學習知識和理論，增添學習趣味。VB課程設計參照IGCSE及BTEC國際標準，學歷獲國際認可，讓畢業生接通本地及海外升學路。

▲ VB課程採用國際認可的BTEC第三級延伸文憑課程，設有「工程」、「設計」及新開辦的「運動」課程。

有別於傳統學習模式，VB課程採用BTEC第三級延伸文憑課程，專題研習 (Project-based Learning)學習模式讓學生從實踐中應用所學，主動探索學科知識，而課堂亦鼓勵同學討論及互動，激發創意同時增強溝通及解難能力，老師從中了解學生特質及學習進度，因材施教。而老師會從學生的專業單元研習項目作出評核，有別於相關科目的考試。院校亦配備科技教學設施，例如工程科的機械臂、設計科的雷射切割儀器，及運動科的動作捕捉分析系統，助同學將專業知識實踐。

▲ 青年學院(國際課程)引入先進的教學設備以輔助教學，包括工程課程的顏色感應器、設計課程的3D打印及專業切割機器等。

VB課程的修讀期為三年，今年7月，課程將迎來第一屆畢業生，當中不少已獲海外或本地大學有條件取錄，亦有同學計劃升讀高級文憑課程。而同學畢業前都會完成其畢業專題研習(Final Year Project)，運用創意及專業知識引證所學。

設計才華獲肯定 畢業生獲知名海外大學有條件取錄

VB課程為同學提供多元的學習經歷，其中多名設計課程同學的畢業作品剛於香港知專設計學院(HKDI)展出，他們更有機會向參觀人士講解設計概念及製作過程。應屆畢業生黃希悦（Hayley）是參展學生之一，初中就讀於傳統名校的Hayley年紀輕輕已立志向藝術和設計方向發展，於中三時獲學校建議報讀VB課程。

Hayley十分享受透過專題研習探索新知識，她表示：「VB的學習模式比較自由，讓我通過實踐領略知識，並增強了我的自學能力。」是次Hayley展出的作品名為「Fold Shield」(摺盾)，設計靈感來自疫情下用作保持社交距離的擋板，產品的可摺疊設計不但便於攜帶，亦可收納文件和文具，特別適合上班族和學生使用。現已獲英國知名院校Central Saint Martins College of Arts有條件取錄的Hayley，期望VB課程的學習模式能助她適應即將開展的英國大學生活。

▲ 設計課程應屆畢業生Hayley，於畢業展講解作品的設計概念及製作過程。

設計科課程主任譚家豐博士表示，學生於入學時一般對設計未有深入認識，及後透過不同主題的專題研習提升設計技巧，學習成為專業設計師需平衡創意與用家需要，他分享說：「不少學生以為設計要天馬行空才能表達創意，但事實上，設計過程往往要兼顧用家與持分者的需要，才能打造出令人稱心滿意的設計。」他續指，不少應屆畢業生獲得本地或海外大專院校的有條件取錄，期望他們日後在不同設計領域都能盡展所長。

▲ HKDI展出了VB(設計)課程畢業生的作品，作品包括時裝、室內設計、建築、產品設計，以及圖像及媒體設計等。

運用真實案例 配合專業知識

另一位工程課程的應屆畢業生馮駿禧（Kingsley），同樣享受VB課程的互動教學模式，「落手落腳」做實驗引證工程理論，更有機會透過實地考察及與不同工程師的分享，了解行業實際情況。

日常學習之外，VB課程鼓勵同學走出課堂，Kingsley於2019年擔任學生大使，與來自英國林肯郡Lincoln University Technical College的學生交流。隨後，更與英國學生組隊參加Royal Navy Engineering Challenge (皇家海軍工程挑戰賽)，合作設計救援船裝卸物資系統，透過真實工程案例提升解難及溝通能力。而Kingsley的Final Year Project同樣借用業界的真實案例，為建築公司提升工程效率：「建築公司每天都會安排員工用無人機拍攝工地的環境相片，以記錄工程進度，所以我和組員設計了一個自動無人機系統，在特定時間按指定航綫拍攝相片，進一步省卻用人手操作的時間和成本。」

▲ 工程課程應屆畢業生Kingsley，與組員共同設計一部應用於視察及記錄建築工程的自動監察無人機，包括硬件設計及編寫程式，充分發揮所學。

Kingsley現已獲得本地大學的有條件取錄，未來希望能成為一位能源環境工程師，參與改善能源短缺的問題，為建設綠色環境出一份力。他建議對工程有興趣的同學可及早修讀相關課程，既可發揮興趣及專長，學到的實務知識對將來投身工程界亦有莫大裨益。

新增運動課程 教授運動科學等專業

VB課程亦將於本年開辦首屆運動課程，課程統籌主任譚家敏博士(Winnie)表示，課程透過互動專題研習，裝備學生運動科技、體適能測試等知識，冀學生畢業後以專業知識及運動科技提升運動成效，減少運動員創傷。

▲ 運動課程將利用新科技輔助教學，如透過視像鏡頭捕捉動作及進行分析，幫助學生進行運動相關的研究。

Winnie指課程會帶學生走出教室，從體育活動中學習。「課程範疇多元化，我們會先讓學生參加不同的運動和康體活動，學習活動籌備和體育設施營運等基礎知識；累積一定知識後，學生將有機會為社區或團體策劃體能活動方案，當中有機會應用運動心理學、體適能以至運動科學等多方面知識。」

（資料由客戶提供）