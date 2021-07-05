【小學試題】小四中文名校精選試題答案　重組句子辨析錯別字

▲ 小四中文名校精選試題答案。

小學生已經完成期末考試，接下來就是試後活動和暑假，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

以下為小四中文練習答案：

一.

1. 硬着頭皮

2. 通宵

3. A

4. 因為他希望保持着在兒子心目中英雄的形象，成為兒子的榜樣，努力為每一天奮鬥。

5. 因為作者覺得自己生活在幸福當中，而剛好在這次的經歷中，看見並非每個人都非常幸運，生活在幸福的處境。

6. （學生自由作答）

二.

1. 在洗手時記得首先要用肥皂搓手至少二十秒，然後再用清水沖洗乾淨。

2. 由於疫情關係，政府宣布今年的維園年宵市場將會被取消，引起業內人士強烈反對。

3. 水對我們非常重要，它不但可以讓你的身體補充水份，還可以減低因缺水導致的不適。

4. 雖然這場比賽能輕易獲勝，但我們依然不能鬆懈，要隨時隨地以最佳狀態應戰。

三.

1. 塩 --> 鹽

2. 厭 --> 壓

3. 網 --> 綱

4. 夫 --> 敷

答案由「一學趣教育中心」提供。

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