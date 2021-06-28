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【5000元消費券】網傳長者八達通領取消費券不可用2元乘車　八達通澄清3大流言

社會 15:26 2021/06/28

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政府即將接收電子消費券的申請，近日網上有傳如長者用八達通申領消費卷，將不能享用2元長者公共交通票價優惠，八達通澄清並無此事。

對於網上有傳長者八達通一旦申領消費券就會失去「2蚊優惠」，八達通卡有限公司澄清指絕無此事，以長者八達通領取消費券，仍可如常享用2元長者公共交通票價優惠。

網上有傳如長者用八達通申領消費卷，將不能享用2元長者公共交通票價優惠，八達通澄清並無此事。（網上圖片）

有流言指，以八達通卡領取消費券，必須先把儲值限額提升至3,000元，八達通回應指，以八達通卡領取第1期消費券時，儲值限額會自動提升至3,000元，市民無須額外辦理提升儲值限額的手續。

另外網傳八達通建議市民多買一張八達通卡領取政府電子消費券，八達通回應指，現有八達通卡已可登記及領取消費券，市民無須額外申請新卡。

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責任編輯：陳梓蔚

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