【變種手法】銀行業貪污行賄「變種」　中介涉造假呃政府中小企貸款逾4000萬

▲ 廉政公署執行處首席調查主任黃玉菲(左)及執行處總調查主任張健寧。(曾耀輝攝)

不法之徒為求牟利，仿似病毒般變種以逃避法律制裁。廉政公署表示，留意到疫情下衍生出銀行業貪污個案的「變種」，出現有不法中介公司串謀銀行職員、客戶等涉貪，甚至詐騙政府的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。廉署近日偵破2個犯罪集團，共拘捕36人，涉及約30間中小企，部分為空殼公司，貸款總額超過4,000萬元。

廉政公署執行處首席調查主任黃玉菲表示，廉署平均每年接獲約70宗涉銀行業的貪污投訴，佔私營機構貪污投訴的6至7%，數字相對平穩，去年則接獲45宗，可能與疫情下經濟活動大幅減少有關。不過，黃玉菲提到，以往涉及銀行業的貪污投訴個案主要有4類常見範疇（見表），但貪污個案在疫下「變種」，當中中介公司的參與愈趨活躍。

廉署發現，有中介公司利用政府去年4月推出的「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」，藉機牟利，為客戶製造虛假文件，如糧單、強積金紀錄等，中介會收取批出貸款總額的特定百分比。

廉署近日採取行動，偵破2個經營此類中介公司的犯罪集團，涉約30間中小企，貸款總額逾4,000萬元，中介會收取貸款額約3成作為手續費；涉及向銀行職員的賄款金額，每宗約數萬元。行動中拘捕36人，包括4名銀行職員、3名中介、1名保險經紀、28名貸款申請人及其他人士，並且檢獲35萬元現金的部分貸款。

執行處總調查主任張健寧補充，有前銀行僱員成立中介公司，他們本身對銀行審核貸款程序有一定認識，亦認識處理貸款申請的銀行職員以行賄；而部分涉案中小企的確面對經營困難，在中介慫恿下務求「借到盡」，惟亦有部分是空殼公司，與中介串謀貪污及詐騙貸款。

此外，部分打算來香港開立銀行戶口的申請人，因無法符合銀行要求而無法完成審批，但廉署發現，即使申請人未能完全符合銀行要求，有中介公司藉行賄職員令申請獲批，甚至串謀銀行職員利用虛假文件，證明申請人曾來港辦理開戶手續，令銀行誤信申請人已親身出席並完成「客戶盡職審查」的程序要求，增加戶口被用作行騙或洗黑錢的風險。相關案件，廉署最近亦拘捕6人，包括2名銀行職員及4名秘書公司職員，涉款30萬元、逾50名客戶。

廉署提醒市民或企業，如遇中介公司主動接觸，並提議代向銀行申請開戶及貸款，應提高警覺，如懷疑貪污應立即舉報。

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記者：蘇文軒