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【七一遊行】警方發反對通知書　申請團體︰會上訴

政治 15:34 2021/06/28

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警方以防疫理由，就團體申請的七一遊行發出反對通知書。（資料圖片）

社民連、天水連線和守護大嶼聯盟，早前申請舉辦七一遊行和集會，警方今以防疫理由，發出反對通知書。申請團體表明會上訴。

警方指，有關公眾集會及遊行，不屬於限聚令豁免群組聚集，是人多聚集的高危活動，有理由相信會增加參與者及市民感染病毒風險，對公眾的生命及健康構成重大威脅，即使主辦團體施加條件，亦無助維護公共秩序、公共安全及保護他人權利和自由的目標，因此反對遊行及集會。

警方強調，有關公眾集會及遊行屬未經批准集結，如任何人明知而參與或召集即屬犯罪。

三個團體申請的遊行路，與往年七一遊行的路一致，由維園出發到政總，訴求包括捍衛民間社會發聲權利、抵抗政治打壓，及要求釋放政治犯。

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責任編輯：林曉君

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