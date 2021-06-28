【MIRROR成員】張榕容邱士縉主演《第三佈局塵沙惑》　Jer與台楊乃文合唱主題曲

▲ 《第三佈局 塵沙惑》

歐國盃期間，Now TV準備了15個娛樂節目，當中包括英倫及亞洲劇、紀實節目及綜藝節目等，其中《第三佈局 塵沙惑》更有人氣組合MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）參演，以及柳應廷（Jer）與台灣搖滾女王楊乃文攜手合唱主題曲。

英倫大熱劇集：

《催命嬌娃》（足本版）（I May Destroy You）

《星辰懸案》（The Luminaries）

《真‧人類》（Humans）

《英式醜聞》（A Very English Scandal）



Now True深探英國皇室紀實節目：

《加冕》（The Coronation）

- 紀念伊麗莎白二世加冕65週年，更是她本人首次分享了對儀式的回憶。

- 紀念伊麗莎白二世加冕65週年，更是她本人首次分享了對儀式的回憶。 《皇室機密》（Royals Declassified）

- 使用解密後的文件，以及對王室內部人員等採訪，講述英女王統治時期的三個非凡故事。

- 使用解密後的文件，以及對王室內部人員等採訪，講述英女王統治時期的三個非凡故事。 《查理斯王子: 走進康和公國》（Prince Charles: Inside the Duchy Of Cornwall）

- 一套進入查爾斯王子私人領地──康和公國拍攝的觀察類紀錄片。

綜藝節目：

《極速誌》第二十九季（Top Gear S29）

- BBC著名汽車皇牌節目，全球累積超過三億觀眾。

- BBC著名汽車皇牌節目，全球累積超過三億觀眾。 《樂高大師- 英國篇》（LEGO Masters UK）

- 樂高設計師和玩家們進行的真正樂高競賽和挑戰。

- 樂高設計師和玩家們進行的真正樂高競賽和挑戰。 《料理達人賽: 職業賽》第十三季（MasterChef: The Professionals S13）

- 職業級料理達人都得使出渾身解數，過關斬將，要成為超級明星主廚。

西班牙真實紀錄：

此外，西班牙國家足球隊是另一支為港人所愛的球隊，《王者歲月》（The Secrets of La Roja）及《恩尼斯達：英雄誕生》（Andres Iniesta：Unexpected Hero），分別帶大家重溫西班牙國家足球隊贏得2010年世界盃之旅，及恩尼斯達如何從西班牙小鎮uentealbilla開始發跡，到他在球場上令人難以置信英雄事蹟。



亞洲大劇：

《鬥羅大陸》

《第三佈局 塵沙惑》

《The Penthouse 3》

同場加映：梁祖堯 x MIRROR專訪