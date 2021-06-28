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Supper Moment尾場獲柳應廷釗峰支持　Jer：因他們愛上音樂

娛樂 15:48 2021/06/28

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Jer跟釗峰一同捧場。

Supper Moment昨日（27號）在九展Star Hall舉行《一直相信音樂會》尾場，幾經風雨，迎來兩場騷爆滿，令他們非常感動開心。不少好友挺身到現場支持，包括MR樂隊布志綸、DASH、 TOM 、RONNY 、Mirror的柳應廷（Jer）、鄭融等。

另外，Nowhere Boys阿VAN 、林欣彤、吳林峰、梁釗峰、蘇麗珊及其男朋友Kenny、填詞人陳詠謙、林耀聲、樂隊Maniac、樂隊鐵樹蘭（偉, 阿瘋）、樂隊One Promise（文迪、Anon）、商台DJ謝茜嘉、雲妮、 Colin 等等到場支持。場外亦有張敬軒送了花牌支持。

完騷後，歌手們都有到後台跟四子合照及恭喜他們演出成功。阿Jer完騷後出post留言： 「他們是陪伴我長大的人。因為他們而愛上音樂，謝謝Sunny教懂我同生命去唱歌。總相信：能做出這樣旋律的人，最心底良的內心是騙不了人的。」

Supper Moment尾場不少歌手現身。

演唱會Encore部份，Supper演繹《懂得快樂》和《世界變了樣》前，Sunny特意再三感謝歌迷信任，直言兩年來經歷的事令他感觸良多。
Sunny又指從C AllStar成員釗峰身上學到如何面對低潮：「這段時間對我們好重要，人生其實有好多不同階段，有高有低，在好的時間有好多事可能錯失，

亦好容易聽從人哋意見，但一旦去到低潮，所有嘢可以全沒有，要要學識如何一步一步擁抱不事的事。做人做事不需要別人明白，自己覺得啱、開心就ok，尤其是做創作。」

四子感恩完成演出。

他在台上演繹新歌《我的形狀》，提醒觀眾這是首國語歌：這首歌好認真、好用心、好坦白地寫，講了我們的感受。」在觀眾大嗌「Encore」下，四子以《小伙子》作結。

撰文 : TOPick柴犬出動

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