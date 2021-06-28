【青年就業】青少年首選資訊科技及創科行業實習　料疫下網上學習增加提升興趣

▲ 參與計劃的黃鴻華 (圖中)指因為疫情令其認識到疾病與人的關係及生命的脆弱，希望能投身醫護行業。（青少年發展企業聯盟提供）

在疫情仍然肆虐下，年青人的就業取向亦有所轉變。由青少年發展企業聯盟今（28日）表示，今屆參與「Y-WE 我才有用青少年工作體驗計劃 2021」的青少年首選想體驗「資訊科技、電訊及創新科技」等新經濟行業，其次是「醫療及護理」和「設計及創意」，估計青少年因疫情接觸資訊科技機會大增，加上當局大力投放資源，加強學生對相關範疇的興趣。

聯盟在今年5月底開始為563名16至21歲本地基層青少年提供暑期工作機會，發現今年青少年工作體驗選擇的首5位，「資訊科技 、電訊及創新科技」由去年的第3位躍升至第1位，選擇人數由去年的 6.3%增至今年的 11.6%，估計青少年可能因為疫情轉為網上學習，接觸資訊科技的機會大增，加上政府近年大力投放於資訊科技，加強學生對資訊科技的興趣、認識及應用。

而過去一直受年青少年嚮往的首選行業「醫療及護理」， 今年穩守第2位，聯盟相信疫情令青少年增加對健康和環境的關注，而醫護人員緊守崗位，亦令青少年尊敬這行業。至於「設計及創意」由去年不入首10位，大幅攀升至今年的第3位。

聯盟主席陳龔偉瑩表示，很高興看到今年有很多青少年選擇將來在設計及創意方面發展，希望社會及政府能投放更多資源，讓年青人有更多機會發揮創意思維。至於一些傳統行業例如餐飲、批發零售、酒店及旅遊等，因飽受疫情衝擊，今年較少青少年選擇亦是可以理解，希望政府能投放資源協助提升傳統行業，吸引青少年入行，保持行業活力。

「Y-WE 計劃」吸引到支持，當中超過八成為中小企，一成二為上市公司及2跨國企業，亦有約25個政府部門和半官方機構，涵蓋70多個不同行業，包括資訊科技、醫護、創意產業、教育等。參與計劃的青少年經測驗結果與興趣、潛能及性格特質後，再安排到合適的公司工作為期一周至兩個月；共有300多家本港企業和機構參與計劃。

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記者：陳麗娜