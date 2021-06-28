【疫情減壓】慈山寺山林療癒新體驗8月16日可報名　森林浴執葉尋回大自然節奏

▲ 慈山寺山林療癒新體驗，可森林浴融入大自然裏。

大埔慈山寺由李嘉誠興建，背山面海，一尊潔白的如意輪觀音像映照幻影紅塵。最近寺方推出以現代森林療癒體系為藍本的佛法修持活動「慈森‧山林療癒」，讓大家暫別城市，以身體五感感受山風鳥鳴、草木潤澤的意境，從而走入自己的內心，「一花一世界，一葉一菩提」，大自然就是一本佛經。

▲ 大埔慈山寺由李嘉誠興建，一片寧謐。(攝影︰馮柏偉)

▲ 普門寺後面正是76米高的觀音像，雨後的深山雲霧更見飄逸。(攝影︰馮柏偉)

慈山寺不時舉辦各式的禪修活動，如茶禪、花禪、抄經等，讓大家借景調心、可惜部份項目因疫情暫時取消，這個「慈森‧山林療癒」體驗卻在本月推出以來，在網上秒速爆滿，記者前日參加，雖然採訪拍攝在身，在短短1小時的活動中真有去除雜念、釋放心靈之感。

▲ 慈山寺不設供香，信眾會以「供水」代之，可沿著觀音像前的慈悲道倒入中間的水缸中。(攝影︰馮柏偉)

行深般若徑 智慧開悟

慈山寺副秘書長(社會服務)及輔導中心主管嚴穗華博士，本身是「正念‧自我慈悲」關顧課程導師，亦是美國ANFT森林療癒的認證嚮導，表示森林浴來自日本，

人來自大自然，但在城市生活有諸多不協調，如壓力大或都市病，回歸天然作森林浴，有助舒緩不同的身體毛病，如高血壓或抑鬱症。慈山寺前有淡水湖，後有八仙嶺，最適合作山林療癒，以佛法智慧，調適心靈健康。

慈山寺的秘書長倪偲瀚說設立此山林療癒的項目，正是調和城市與樹林的不同「速度」。「前者講效率和快捷，但人來到樹林，就可以以五感感受大自然的節奏，是跳接至『生命滋養』的mode中，雨聲風聲鳥聲，慢下來，提醒你活在當下。」

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前天大雨，但早上來到慈山寺，但見陣雨後山嵐飄渺，觀音像坐鎮間確是仙氣陣陣。穿過普門及菩提聖樹，來到集合地點正念徑。

此徑長約300米，其入口有個「行深般若」的石碑，四字由國學大師饒宗頤所提，般若正是智慧之意。樹上掛有若干風鈴，配以鳥鳴風聲，都可感受到大自然的「聲韻」，並開啟五感中的聽覺，一片怡然。

倪偲瀚表示，「此徑是寺方在去年7月，於觀音像的後山部份開闢的，植有40多種樹木，如新年時的桃花讓人喜悅，落羽杉則較四季長青，寓意心境祥和， 最多的是桉樹（尤加利樹），散發著芬芳的氣息。」

抱樹療癒 山林生命力

山林療癒體驗，由不同的陪伴員作義工導賞，陳嘉偉也是當中一員。他強調陪伴員的角色只是陪伴，協助參加者打開心靈大門，畢竟大自然才是真正的治療師。

▲ 門殿內正中供奉如意輪觀音，背後有樹叢映翠，莊嚴而簡約。(攝影︰馮柏偉)

我們跟著他走，在山徑內就可進行一些呼吸和身體練習，入徑就像深入自己的內心世界。當中的一個小草地名袛陀園，有一尊明朝的佛像，上有華蓋，以寓「遮擋世間的塵埃」。 陳嘉偉提示我們不妨赤足，以感受小草的生命，「兼以手指摩挲幼草，享受與大自然接觸，專注著呼吸，讓心靈平靜。其實多郁動手指，也對腦部健康有幫助。」

▲ 大雄寶殿後還有此小園景，充滿日式禪趣。(攝影︰馮柏偉)

走路時，陳嘉偉也教我們觀察徑上細微的生命變化，如桃樹有桃膠、桃果，以致風與影的變動。之後就和樹木來個互動，即是抱樹，陳嘉偉提醒我們不要心急，先用不同角度觀察「他」的顏色和形態，「植物有他的氣場，抱著樹時，會感受到他內裏的生命力，彷彿有種被療癒的感覺，而大自然本身就有治癒的能力。」

▲ 正念徑全長有300多米，這個「明鏡台」的位置正可眺望船灣淡水湖。(攝影︰馮柏偉)

撿拾樹葉 放下執念

山林療癒是借助林木，一花一草，為大腦製造寧靜的空間。陳嘉偉也會著參加者拾起徑上「有感覺」的樹葉，黃葉綠葉不拘，在行程完結，再和團員將葉放在「亦非台」再作connect－－亦非台正出自禪宗「明鏡亦非台」之意。

樹葉有自己的榮枯，是生命循環，有始有終亦無始無終，故不應執著於現在的狀態。

▲ 正念徑植有40多種植物，除了新年時的桃花，還有四季長春的落羽杉。(攝影︰馮柏偉)

陳嘉偉說感受完後，就將葉放回山邊，萬般帶不走。陳嘉偉說之前有個參加者，丈夫剛剛離去，她帶著很大的哀傷而來，「在這個過程，讓她明白生命有一刻會完結，在埋下落葉時，也像埋葬了他的先生，在此森林做見證，也令我相當難忘。」

▲ 在途中可檢拾有感覺的樹葉，體驗生命的枯榮循環，「有始有終，亦無始無終。」(攝影︰馮柏偉)

陳嘉偉說未來或與不同的團體合作，或作頌缽、手碟體驗，讓活動糅合山林氣息，令行程更豐富。據悉此山林療癒一團可讓15名市民參加，每日兩次，故需要培訓不少山林療癒陪伴員做義工，有興趣可在此了解更多。

慈山寺

地址︰香港大埔普門路88號

電話︰2123 8666

備註︰參觀需網上預約

「慈森‧山林療癒」體驗 (150 分鐘)

日期︰9 月 5 日 / 9 月 11 日 / 9 月 12 日 / 9 月 18 日 / 9 月 19 日 / 9 月 25 日

時間︰830am至11am / 1430pm至5pm 8月16日接受報名

另，有山林療癒陪伴員招生講座 (90 分鐘)，日期︰8 月 7 日 / 8 月 8 日 .時間︰10am至1130am，7月15日可接受報名

記者︰馮柏偉