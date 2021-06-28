【共享房屋】英皇國際強拍高陞大樓後1元租出　成共享房屋供24個基層家庭合租年半

▲ 強拍後的高陞大樓，現時成為了共享房屋。（資料圖片）

近年積極在港島區收購的英皇集團（國際）有限公司去年獲批強拍位於西營盤的高陞大樓，及後與慈善機構「新家園協會」合作推出「共•融舍」房屋共享計劃，至今已租出所有單位，惠及24個基層家庭。英皇國際今日（28日）宣布將計劃延長半年，讓現有租戶可租用單位至2022年4月。

英皇國際去年獲批強拍高陞大樓，隨即以象徵式港幣1元租金，將高陞大樓租予新家園協會攜手合作推出「共•融舍」房屋共享計劃。

計劃下，每2個合資格家庭或3個同性別和種族的合資格單身人士，可以每月5,700元租用一個340呎至390呎的單位，入住期原為1年，惟英皇國際今日宣布將入住期延長半年至2022年4月。

英皇國際稱至今所有單位均悉數租出，惠及逾24個基層家庭，當中包括單親及少數族裔家庭，另有部分家庭合住共租一個單位。

英皇國際最近亦聯同中聯辦青年工作部為青年住戶提供「共•融舍—與青年對話」活動，由多位嘉賓與三位年齡介乎16至21歲正就讀中三、中四和大專院校的青年住戶進行交流分享，提供在升學和就業上的建議。

▲ 中聯辦青年工作部副部長宋來（右三）、民政事務局副局長陳積志（右二）及英皇集團執行董事楊政龍（右四）出席「與青年對話」活動。（英皇國際提供圖片）

中聯辦青年工作部副部長宋來就指，大灣區機遇眾多，寄語青年要迎難而上。民政事務局副局長陳積志就指，青年工作是特區政府的重中之重，希望從政策上與青年緊密配合，共構美好未來。

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責任編輯：陳梓蔚