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【港區國安法】前《蘋果》英文版執行總輯機場被捕　曾被押往沙田單位調查

政治 16:24 2021/06/28

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前《蘋果日報》英文版執行總編輯「盧峯」馮偉光在機場被捕。（經濟日報資料圖片）

警方國家安全處昨晚在機場，以串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，拘捕前《蘋果日報》英文版執行總編輯「盧峯」馮偉光。

據悉，馮偉光正準備離港赴英國。他被捕後，凌晨被押解離開場警署，前往沙田一單位搜查，之後再被帶到灣仔警察總部。

警方指，因應早前《蘋果日報》的行動，昨晚在機場拘捕一名57歲男子，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，又稱行動繼續，不排除有更多人被捕。

警方在本月中，先後拘捕5名壹傳媒高層、前《蘋果日報》主筆「李平」，並凍結3間相關公司共1.8千萬元資產。壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光目前還押當中，而《蘋果日報》已於上周四出版最後一份報紙。

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責任編輯：陳宛彤

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