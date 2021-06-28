【調教你MIRROR】鄧麗欣MIRROR梅窩重逢　Stephy想念「力圖」：他們是我徒弟

▲ Stephy驚喜現身《調教你MIRROR》。

由梁祖堯及MIRROR全員主持的ViuTV節目《調教你MIRROR》吸引鏡粉每晚準時收看。在今晚（6月28日）的《調教你MIRROR》，邀得《男排女將》的「家瑜教練」鄧麗欣（Stephy）到梅窩，與一眾「力圖」隊員重聚。

MIRROR眾成員看見Stephy時，紛紛表現興奮，場面「一度失控」。

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《男排女將》Re-u

鄧麗欣驚喜現身《調教你MIRROR》，這次Stephy親身來到梅窩，是自劇集《男排女將》後與MIRROR的重遇。

Stephy指懷念拍攝《男排女將》的時光，更指重遇劇中「力圖」的隊員，不期然仍覺得「佢哋係我徒弟」。她更自爆曾夢見「力圖」隊員，夢中的呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）變得很驕傲，Stephy著他們要謙虛點，相當搞笑。

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Stephy跟MIRROR分享

Stephy曾是多人女團Cookies的隊長，她以過來人身份跟MIRROR分享團員之間最珍貴的青春回憶。她剖白以往不懂得享受在團體中一同為一件事打拼的感覺，現在見到MIRROR更覺得他們需要珍惜這段時間。

人氣男團MIRROR出道兩年半，團隊成績亮麗，但作為獨立個體，每個成員又有否真正面對自己，找到定位？MIRROR十二位成員將接受梁祖堯的「調教」，期間斷絕經理人保護及杜絕偶像包袱。成員間激罕地深情剖白，兄弟間互相借鏡學習，務求令十二位成員進化成更團結的「Better MIRROR」！

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