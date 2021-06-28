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【星二代學校】符曉薇分享Abi校園生活趣事　陳柏宇女兒讀九龍塘英文幼稚園

幼稚園 17:20 2021/06/28

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陳柏宇女兒就讀九龍塘的英文幼稚園。

歌手陳柏宇與模特兒太太符曉薇（Leanne）結婚4年，育有現時2歲半的女兒陳羿辰（Abigail）。Leanne早前因胎兒患愛德華氏綜合症，終要接受人工流產，一家三口跨越低潮，漸漸回復正常生活。近日Leanne就在社交媒體分享Abi的校園生活，見到她返學很開心。

與同學相處融洽

陳柏宇與Leanne為女兒開設IG，不時更新，上周五（25日）就發布了Abi的幼稚園生活照片，有她食茶點的開心模樣，還有與同學一起閱讀及玩樂，看來相處融洽。兩周前，Leanne帶著身穿校服的Abi去沙田「史諾比開心世界」，母女一前一後坐船仔，小朋友難掩興奮。

陳柏宇與符曉薇育有2歲半的女兒Abi。（Abi IG圖片）

按Abi的年紀，她現時應就讀N班。媽媽在IG透露女兒會帶心愛的公仔回學校，寫道「多多sometimes goes to school with me.」Abi就曾抱住BB公仔「多多」在學校留影。

從Abi穿上的校服及校園環境可見，她就讀浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園（Baptist Oasis English Kindergarten，下稱奧基），校舍位於九龍塘歌和老街55號2樓及3樓，而校址的1樓為香港浸信會區樹洪伉儷康復護養院，地理位置較接近石硤尾。

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就讀英文幼稚園

奧基於2012年創校，校長Ms Park Jee Sang Julie是韓國人，在港居住逾30年。據學校網頁顯示，校內設有5個課室、一個室內遊樂場及一個戶外遊樂場。從學校網頁上載的介紹短片可見，課室及遊樂場空間夠大。

課程引導兒童探索世界，建構對價值、技能及知識的理解。學校推行愉快學習，透過實踐經驗鼓勵兒童展開探索和學習。學校今年亦舉辦的暑期工作坊，內容包括英語、廣東話及普通話活動，還有小吃時間、音樂與律動、藝術與工藝、遊戲、健身時間和戶外玩水樂。

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學校開辦半日班，2020/21年度K1至K3半日班學費為$48,000，N班半日班學費則為$46,000，分10期繳交。

畢業生升熱門直私小

校網公開2020年畢業生升小概況，有學生入讀傳統男校喇沙小學及聖若瑟英文小學，也有不少升讀直資及私立小學，包括保良局陳守仁小學、保良局林文燦英文小學、聖瑪加利男女英文中小學、福建中學附屬學校、九龍禮賢學校、德雅小學。

Abi（右）看來很享受校園生活。（Abi IG圖片）

校方未有設定入學申請截止日期，學校網頁有入學申請表供下載，有興趣的家長可以留意或向學校查詢。

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責任編輯：王明芳

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