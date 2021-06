【星二代學校】符曉薇分享Abi校園生活趣事　陳柏宇女兒讀九龍塘英文幼稚園

▲ 陳柏宇女兒就讀九龍塘的英文幼稚園。

歌手陳柏宇與模特兒太太符曉薇(Leanne)結婚4年,育有現時2歲半的女兒陳羿辰(Abigail)。Leanne早前因胎兒患愛德華氏綜合症,終要接受人工流產,一家三口跨越低潮,漸漸回復正常生活。近日Leanne就在社交媒體分享Abi的校園生活,見到她返學很開心。

與同學相處融洽

陳柏宇與Leanne為女兒開設IG,不時更新,上周五(25日)就發布了Abi的幼稚園生活照片,有她食茶點的開心模樣,還有與同學一起閱讀及玩樂,看來相處融洽。兩周前,Leanne帶著身穿校服的Abi去沙田「史諾比開心世界」,母女一前一後坐船仔,小朋友難掩興奮。

▲ 陳柏宇與符曉薇育有2歲半的女兒Abi。(Abi IG圖片)

按Abi的年紀,她現時應就讀N班。媽媽在IG透露女兒會帶心愛的公仔回學校,寫道「多多sometimes goes to school with me.」Abi就曾抱住BB公仔「多多」在學校留影。

從Abi穿上的校服及校園環境可見,她就讀浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園(Baptist Oasis English Kindergarten,下稱奧基),校舍位於九龍塘歌和老街55號2樓及3樓,而校址的1樓為香港浸信會區樹洪伉儷康復護養院,地理位置較接近石硤尾。

就讀英文幼稚園

奧基於2012年創校,校長Ms Park Jee Sang Julie是韓國人,在港居住逾30年。據學校網頁顯示,校內設有5個課室、一個室內遊樂場及一個戶外遊樂場。從學校網頁上載的介紹短片可見,課室及遊樂場空間夠大。

課程引導兒童探索世界,建構對價值、技能及知識的理解。學校推行愉快學習,透過實踐經驗鼓勵兒童展開探索和學習。學校今年亦舉辦的暑期工作坊,內容包括英語、廣東話及普通話活動,還有小吃時間、音樂與律動、藝術與工藝、遊戲、健身時間和戶外玩水樂。

學校開辦半日班,2020/21年度K1至K3半日班學費為$48,000,N班半日班學費則為$46,000,分10期繳交。

畢業生升熱門直私小

校網公開2020年畢業生升小概況,有學生入讀傳統男校喇沙小學及聖若瑟英文小學,也有不少升讀直資及私立小學,包括保良局陳守仁小學、保良局林文燦英文小學、聖瑪加利男女英文中小學、福建中學附屬學校、九龍禮賢學校、德雅小學。

▲ Abi(右)看來很享受校園生活。(Abi IG圖片)

校方未有設定入學申請截止日期,學校網頁有入學申請表供下載,有興趣的家長可以留意或向學校查詢。

