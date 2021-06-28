【七一升旗】回歸日早上封繞道灣仔出入口及會展一帶 運輸署料灣仔北交通將較擠塞
運輸署今日（28日）提醒市民，為配合7月1日早上在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，會實施特別交通及運輸安排。
下列路段由6月30日凌晨起，至7月1日中午12時臨時封閉：
－ 博覽道；
－ 博覽道中；
－ 博覽道東；
－ 中環及灣仔繞道（東行）通往博覽道的支路；
－ 介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道；
－ 介乎中環及灣仔繞道（東行）灣仔入口與菲林明道之間的一段龍和道（東行）。
下列路段由7月1日凌晨5時30分至中午12時臨時封閉：
－ 介乎中環及灣仔繞道（西行）灣仔出口與菲林明道之間的一段龍和道（西行）。
公共運輸服務方面，位於博覽道東的巴士總站，及位於博覽道東近會議道的巴士站，6月30日凌晨起，至7月1日中午12時暫停使用。城巴路線第40M號及過海路線第961及961P號會以灣仔北臨時公共運輸交匯處為總站及由該站開出，新巴路線第H1號則會由會議道灣仔碼頭外的分站開出，該4條路線及過海路線第900號會於封路措施實施期間改道；
運輸署預計灣仔北一帶的交通將會較為擠塞，駕駛人士應避免駕車前往受影響的地方。如遇交通擠塞，駕駛人士請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。
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責任編輯：吳卓峰