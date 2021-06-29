【超市大搜查】《LDK》實測20款洗衣用品去污除臭力 冠軍級洗衣液媲美洗衣粉可洗走60%常見污垢【附完整名單】
洗衣粉、洗衣液是家家必備的日常用品，到底那些洗衣液的去污效能、除臭力度會更強？日本雜誌《LDK》比拼市面20款洗衣液、洗衣粉、洗衣膠囊的清潔去污力、除臭力、防污力及使用方便度，總結出2021年洗衣液排行榜！
《LDK》主要比拼18款洗衣液，再加上之前測試過的冠軍級洗衣粉及冠軍級洗衣膠囊，列出產品排行榜。當中不乏多款香港可購買的品牌或產品，如花王、獅王、ARIEL等。
LDK指出，過去實測結果顯示，花王潔霸超濃縮洗衣粉是一款令專業人士也驚訝的產品，因為測試發現它可去除泥土、蛋白質污漬和深色污漬等。
綜合洗衣液排名結果
第18位至第8位：
雖然第8至18位的產品綜合表現較弱，不過部份產品或會在其中一項的表現特別突出，例如特別防污、除臭力高。
第4位至第1位：
清潔去污力、除臭力、防污力、使用方便度上，各項指標中的優秀產品：
4項評分標準
清潔去污力：
6種污垢包括：肉醬，咖喱，唇膏、泥土、雞蛋、人工污染。然後用儀器測量清洗前後的數值。
除臭力：用各種產品洗滌帶有臭味的襯衫再晾乾。將晾乾的衣服一件件地密封在袋中，以免洩漏氣味，然後由專家一一進行評判。
- 5級：離遠也能聞到強烈的惡臭
- 4級：能感知到臭味
- 3級：鼻子靠近時，聞到臭味
- 2級：稍微聞到的氣味
- 1級：清淡氣味，普通人無法聞到
1級對於普通人不能辨別，2級的氣味亦屬於不明顯，3級以上就屬於普通人都能聞到的級別。
防污力：將碳黑放入100mL標準洗滌溶液中，然後浸泡滌綸及棉2種布料，檢查附着量。
使用方便度：
- 洗衣液倒入洗衣機時，蓋子或噴嘴上是否有滴液
- 觀察瓶蓋的形狀，有沒有瓶柄，看是否容易倒出
- 能否觀察到剩餘份量
- 蓋子的計量方法或刻度是否清晰
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責任編輯：楊宛茜