  • 30°C
香港時間 : 2021629日 (週二) 17:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】《LDK》實測20款洗衣用品去污除臭力　冠軍級洗衣液媲美洗衣粉可洗走60%常見污垢【附完整名單】

食用安全 16:46 2021/06/29

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

《LDK》實測20款洗衣液/洗衣粉去污、除臭力。

洗衣粉、洗衣液是家家必備的日常用品，到底那些洗衣液的去污效能、除臭力度會更強？日本雜誌《LDK》比拼市面20款洗衣液、洗衣粉、洗衣膠囊的清潔去污力、除臭力、防污力及使用方便度，總結出2021年洗衣液排行榜！

《LDK》主要比拼18款洗衣液，再加上之前測試過的冠軍級洗衣粉及冠軍級洗衣膠囊，列出產品排行榜。當中不乏多款香港可購買的品牌或產品，如花王、獅王、ARIEL等。

LDK指出，過去實測結果顯示，花王潔霸超濃縮洗衣粉是一款令專業人士也驚訝的產品，因為測試發現它可去除泥土、蛋白質污漬和深色污漬等。

綜合洗衣液排名結果

第18位至第8位：

雖然第8至18位的產品綜合表現較弱，不過部份產品或會在其中一項的表現特別突出，例如特別防污、除臭力高。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

第4位至第1位：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

清潔去污力、除臭力、防污力、使用方便度上，各項指標中的優秀產品：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

4項評分標準

清潔去污力：

6種污垢包括：肉醬，咖喱，唇膏、泥土、雞蛋、人工污染。然後用儀器測量清洗前後的數值。

除臭力：用各種產品洗滌帶有臭味的襯衫再晾乾。將晾乾的衣服一件件地密封在袋中，以免洩漏氣味，然後由專家一一進行評判。

  • 5級：離遠也能聞到強烈的惡臭
  • 4級：能感知到臭味
  • 3級：鼻子靠近時，聞到臭味
  • 2級：稍微聞到的氣味
  • 1級：清淡氣味，普通人無法聞到

1級對於普通人不能辨別，2級的氣味亦屬於不明顯，3級以上就屬於普通人都能聞到的級別。

防污力：將碳黑放入100mL標準洗滌溶液中，然後浸泡滌綸及棉2種布料，檢查附着量。

使用方便度：

  • 洗衣液倒入洗衣機時，蓋子或噴嘴上是否有滴液
  • 觀察瓶蓋的形狀，有沒有瓶柄，看是否容易倒出
  • 能否觀察到剩餘份量
  • 蓋子的計量方法或刻度是否清晰

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜

食用安全 環境衞生 傳染病 病菌及病毒 污染 日本

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶