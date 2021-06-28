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【東京奧運】張學友獻唱奧運主題曲　歌神相隔6年以廣東歌打氣

娛樂 17:11 2021/06/28

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張學友為有線主唱奧運主題曲。

為迎接下月揭幕的「2020東京奧運會」，有線宣布邀得「歌神」張學友獨家主唱2020東京奥運主題曲《堅持的意義》，冀為香港運動員打氣，為港增光！歌曲及歌詞熱血，為東京奥運注入強心針！

有線電視、香港開電視、香港國際財經台今日（28日）舉行「2020東京奧運」主題曲張學友《堅持的意義》首播會，率先欣賞主題曲MV。席上更播放張學友獨家訪問片段，分享為是次奧運灌錄主題曲的感受。

學友透露：「首先我很想為運動員打氣，剛好有線聯絡我，所以我覺得非常有緣分，希望在這個時候可以為運動員打氣。」

學友認為運動員心理質素很重要。

學友亦表示由於今屆奧運非常特別，運動員心理質素很重要，更謂：「運動員應該如何去準備呢？直至這一分鐘仍不知（奧運）做到與否，你都要用堅持的態度去面對賽事。」學友很希望以歌聲為運動員打打氣，並親向中國隊及香港隊運動員打氣，爭取佳績，為中國人爭一口氣。

張學友繼2015年主唱電影《赤道》主題曲《赤色壯舉》後，相隔6年再獻唱粵語主題曲《堅持的意義》，歌曲邀得郭偉亮（Eric Kwok）擔任監製及作曲、張子堅編曲，歌詞由填詞人林若寧執筆，歌詞鼓舞振奮，激勵人心！

學友《堅持的意義》MV昨晚（28日）起於有線綜合娛樂台（CH301/371）及77台香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》作全港首播。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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