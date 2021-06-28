【外傭措施】政府續允僱主延長外傭合約期3個月　以及延後返回原居地

▲ 政府續允僱主延長外傭合約有效期限3個月，以及延後返回原居地。（資料圖片）

政府今日（28日）宣布，即時延續協助外傭及其僱主，應對疫情的措施，包括延長現行合約的有效期限，以及延後返回原居地。



政府會繼續早前的措施，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限。就所有在9月30日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二項的僱傭期可在僱主及外傭同意下，延長最多3個月。然而，已根據包括3月29日宣布的彈性安排下獲准延長的合約，再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。



如新聘請的外傭未能於該3個月的延長期內獲安排來港，而僱主須在該3個月的延長期後繼續聘請外傭，僱主應申請與現任外傭續約。僱主有責任預先作好準備，安排其新聘請的外傭於3個月的延長期內來港及／或安排與其現任外傭續約。

在現行制度下，外傭在現行合約屆滿後跟相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境事務處（入境處）申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過１年為限。



因應疫情，政府會進一步延長於去年12月30日公布的相關彈性安排。如外傭未能在上述的一年期內返回原居地，他／她可在其僱主同意下，向入境處申請進一步延長逗留期限直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。



政府提醒僱主和外傭，上述彈性安排須由僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。政府會繼續密切留意情況，在有需要時檢視上述措施及彈性安排。

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責任編輯：吳卓峰