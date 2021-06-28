【問責官員換班】葉國謙稱李家超執行力強　劉兆佳指衝擊政務官系統

▲ 葉國謙認為李家超較為「硬淨」、執行力強。（資料圖片）

本屆政府任期僅餘一年，問責團隊卻在上周再換班，其中前保安局局長李家超升任政務司司長。行政會議成員、全國人大代表葉國謙認同是次換班突然，但就認為是次任命反映中央信任李家超。

葉國謙接受電台訪問時指出，在本港政治局面漸趨穩定下，中央希望加強港府施政效率，他形容，前政務司司長張建宗雖勤力、工作方式圓滑，但工作未必進取；而有紀律部隊背景的李家超，比較「硬淨」和執行力強，是合適人員。葉國謙不認同新人事安排會變成武官治港，又相信李家超的管治問責資歷足夠。

▲ 劉兆佳認為，政務官應創新、積極有為，才有優勢爭取更高職位。（資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受另一電台節目訪問時指，近期高官任命，已充分體現中央的用人標準，對政務官系統亦有一定衝擊，但並非代表中央不信任政務官，認為除了對付暴亂，政務官日後在推進香港融入國家發展大局、加快大灣區建設等領域，均可表現其擔當，他呼籲官員勿再因循守舊，而是要以創新、積極有為、不怕面對各種反對聲音和既得利益者，才有優勢爭取更高位置。

出席同一節目的民主黨主席羅健熙則指，今次任命，令人覺得警隊將有更大話語權或影響力，未來港府或以強硬態度處理國安問題。羅又質疑，李家超能否勝任政務司司長，因他只任職於警務處及保安局，無涉獵醫療、房屋等其他政策，亦不見與其他政策局有協調。

▲ 羅健熙認為，新任命令人覺得警隊日後有更大話語權。

對於新任警務處處長蕭澤頤批評，假新聞及假消息荼毒青年人，又呼籲市民在「元朗721事件」向前看，羅健熙認為，市民難當無事發生，蕭澤頤若以上述態度應對，市民不信任警隊只會持續及惡化。

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責任編輯：林曉君