  • 29°C
香港時間 : 2021628日 (週一) 17:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【問責官員換班】葉國謙稱李家超執行力強　劉兆佳指衝擊政務官系統

政治 17:17 2021/06/28

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

葉國謙認為李家超較為「硬淨」、執行力強。（資料圖片）

本屆政府任期僅餘一年，問責團隊卻在上周再換班，其中前保安局局長李家超升任政務司司長。行政會議成員、全國人大代表葉國謙認同是次換班突然，但就認為是次任命反映中央信任李家超。

葉國謙接受電台訪問時指出，在本港政治局面漸趨穩定下，中央希望加強港府施政效率，他形容，前政務司司長張建宗雖勤力、工作方式圓滑，但工作未必進取；而有紀律部隊背景的李家超，比較「硬淨」和執行力強，是合適人員。葉國謙不認同新人事安排會變成武官治港，又相信李家超的管治問責資歷足夠。

劉兆佳認為，政務官應創新、積極有為，才有優勢爭取更高職位。（資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受另一電台節目訪問時指，近期高官任命，已充分體現中央的用人標準，對政務官系統亦有一定衝擊，但並非代表中央不信任政務官，認為除了對付暴亂，政務官日後在推進香港融入國家發展大局、加快大灣區建設等領域，均可表現其擔當，他呼籲官員勿再因循守舊，而是要以創新、積極有為、不怕面對各種反對聲音和既得利益者，才有優勢爭取更高位置。

出席同一節目的民主黨主席羅健熙則指，今次任命，令人覺得警隊將有更大話語權或影響力，未來港府或以強硬態度處理國安問題。羅又質疑，李家超能否勝任政務司司長，因他只任職於警務處及保安局，無涉獵醫療、房屋等其他政策，亦不見與其他政策局有協調。

羅健熙認為，新任命令人覺得警隊日後有更大話語權。

對於新任警務處處長蕭澤頤批評，假新聞及假消息荼毒青年人，又呼籲市民在「元朗721事件」向前看，羅健熙認為，市民難當無事發生，蕭澤頤若以上述態度應對，市民不信任警隊只會持續及惡化。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【新任政務司】李家超稱在政府工作44年　回應外界質疑其公共行政經驗及學歷
10:47 2021/06/26
【新任政務司】李家超稱在政府工作44年　回應外界質疑其公共行政經驗及學歷
【特首赴京】林鄭月娥明日赴京參與建黨百周年活動　由李家超署任行政長官職務
15:23 2021/06/27
【特首赴京】林鄭月娥明日赴京參與建黨百周年活動　由李家超署任行政長官職務
【新任政務司】李家超去信內會主席李慧琼　稱致力促進行政立法關係
今日 15:46
【新任政務司】李家超去信內會主席李慧琼　稱致力促進行政立法關係
【基本法】劉兆佳：23條立法是下屆政府首要任務
16:08 2021/06/27
【基本法】劉兆佳：23條立法是下屆政府首要任務

你可能感興趣

【新任政務司】李家超稱在政府工作44年　回應外界質疑其公共行政經驗及學歷
10:47 2021/06/26
【新任政務司】李家超稱在政府工作44年　回應外界質疑其公共行政經驗及學歷
【特首赴京】林鄭月娥明日赴京參與建黨百周年活動　由李家超署任行政長官職務
15:23 2021/06/27
【特首赴京】林鄭月娥明日赴京參與建黨百周年活動　由李家超署任行政長官職務
【新任政務司】李家超去信內會主席李慧琼　稱致力促進行政立法關係
今日 15:46
【新任政務司】李家超去信內會主席李慧琼　稱致力促進行政立法關係
李家超 港區國安法 羅健熙 劉兆佳 葉國謙 政治

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶