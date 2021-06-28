【公大改名】公大新校徽由字母m、u組成　寓意大學將學生與社會連接

▲ 香港公開大學公布新校徽。（陳靜儀攝）

香港公開大學將更改校名為「香港都會大學」，待立法會審批後，預計新學年前可正式採用。因應校名更改，校方今日（28日）公布新校徽，由英文字母「m」、「u」組成，分別代表「me」和「you」，寓意學校是將學生及社會連接起來的平台。

公開大學去年宣布改名為「香港都會大學」，英文名則是「Hong Kong Metropolitan University」。校方今日公布易名後的新校徽， 採用大學新名稱的英文縮寫（HKMU）中的英文字母「m」、「u」，顏色為青綠色及藍色。

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負責新校徽設計的設計師陳幼堅表示，校徽中的「m」、「u」，分別代表「我」或「學生」及「你」，則社會大眾；採用青綠色及藍色，與現有校徽顏色相似，既代表傳承，亦有青出於藍之意。他又表示，新校徽希望反映出大學有活力、有創意、年青時尚的精神。

校長林群聲認為，新設計直接簡潔，代表香港都會大學是將學生及社會連接起來的平台，預計新學年開學會開始應用。

更改校徽設計歷時約半年，校方曾推出校徽設計比賽，收集各界的設計理念，今年4月初經投標選出設計師，由約40人，包括學校管理層、學生代表等組成的委員會曾檢視16個設計，最終一致選出新校徽。

▲ 香港公開大學公布新校徽。（陳靜儀攝）

林群聲指出，更換校名及新校徽不代表學校放棄原本的教學理念，強調校方仍然堅持為學生提供優質教育、培養學生發展事業及成為良好公民，並為公眾提供可負擔的高等教育，校方亦會繼續辦好遙距課程，更計劃會成立新學院統籌有關課程。

林群聲又透露，校方已組成委員會統籌國安教育事宜，學生亦可參與討論，正檢視課程中應融入什麼元素，暫時未有定案。

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記者：黃悅晴