【酒店Staycation】半島「重新邂逅」Staycation行程$3,880起　獨家體驗製作LV皮革牌+製作嘉麟樓點心【有片】

▲ 半島「重新邂逅」Staycation行程,最合暑假入住。

暑假臨近,各酒店的Staycation亦行將大熱。但能將品味昇華,相信唯半島有此氣質舖排︰她們最新推出「重新邂逅」的Staycation行程,重點是可半島商場內的LV製作自家皮革牌,了解她們百年工藝的傳承。再由本地調香師授課,按照你的個性製作香水,體驗獨一無二。

這個半島酒店的「重新邂逅」Staycation,副題是發現多元香港文化內涵。除了以往「歷史珍寶︰遠東貴婦深度遊 」及「遙望長空︰穿梭航空歷史長廊」等項目外,還新增「匠心工藝」系列行程,即走入奢華品牌背後的世界,如到BVLGARI專門店,以閣下最愛的色彩親手創作專屬的皮革飾物;或到江詩丹頓,體驗組裝江詩丹頓4400手動上鏈機芯的過程,行程全為半島酒店「度身訂造」--不止下榻兼享用美饌,能在Staycation中「進修」而提升至如此精雅的層次,可說獨步全港酒店業界。

▲ 半島「重新邂逅」Staycation的行程中,可探索Louis Vuitton精湛獨特的皮革的手工技藝,體驗獨特。(攝影︰黃建輝)

製吉祥物Vivienne皮革圖案

「匠心工藝」項目中,正有於Louis Vuitton內製作自己的行李牌。買過LV手袋的女士,都發現部份包包的手挽上有層塗漆,這稱為Tints的手藝工序,亦可在這裏體驗。這workshop使用的皮革,為LV傳統鞣製技術製成,使用金合歡、白堅木和栗子等植物萃取調配而成的單寧酸來製革,是他們世代相傳的秘方。這鞣酸令皮具更堅固,也具耐潮濕的特點。這天然皮革自然而永續環保,也是LV品牌的信念。

製作方型的皮革早就準備好,在邊位塗漆後待乾,幾分鐘後再點塗一遍,烘乾後就算初步完成,過程中要小心翼翼以免點過皮面。之後就可挑選印花圖案,有半島酒店的剪影,以及LV的吉祥物Vivienne兩款,後者更是配有牛角的特別版,上有經典的Monogram花紋,以迎合今歲的牛年。

之後就可用燙印(Hot Stamping)的方法,將圖案及英文名字的簡稱,以高溫印壓機印在那天然皮革上,字款要先用膠紙定位,再用金紙在圖案上鑲邊,那就大功告成成為刻有你專屬名字的LV皮革牌子,彌足珍貴。

支持本地香水 拾香餘韻

除了LV的Workshop,另外一個人氣項目則是調製自家個性的香水。導師Angel Cheung是香港Perfume Artisan (香水創藝師)的先驅,並創立 Intime Artisan de Parfum品牌,香港半島酒店的洗髮露、body Lotion的香氣,均是出自Angel的設計心思。

Angel 表示,其實香水有不同的結構層次,

香水內有各式成份,份子構造也互異,大致可分為前中後3段︰前段是香水的第一味感印象,但不會太持久,約10分鐘後就消失。接著中段是香水的主體,如是花香果香,但隔約20分鐘也會慢慢揮發,真正讓皮膚吸收發出的餘香才是後段。

這次的香水工作坊,主題是「Scent You Around the World」,香水的「主體」擬定為法國的玫瑰園(花香)、英國的白金翰宮(麝香味)、馬爾代夫的海洋氣息(白花及茉莉) ,以及阿瑪遜森林的原始味,各有不同的感受,參加者可選其中一款,再在7種不同的香水精華中選3款味調製而成, 憑直覺尋香,炮製個人專屬的香水之選。

當初調製香港半島沐浴用品的「秘方」,Angel原來選用了不同的氣料,

要符合香港特色,主體會是沉香,因相傳香港名字的『香』字是指沉香,也是最矜貴的香氣,本地也有出產,切合半島這『遠東貴婦』的稱號。另外也選了茉莉和琥珀味,前者有典雅的感覺,後者具歲月沉澱的歷史感,也與半島一脈相承。

製作嘉麟樓燒賣 8分鐘出爐

還新增邂逅「人生百味」系列,即可在作香檳品鑑的醇酒之旅,或學習芝士與葡萄酒的配搭學問,都是長知識的Staycation體驗。但半島酒店以米芝蓮奪星的嘉麟樓最是有名,想深入了解他們的製作,不妨參加其點心DIY課堂。

▲ 半島酒店的「重新邂逅」Staycation有「人生百味」系列,住客可參加嘉麟樓點心製作班,親手品嚐「自作業」。(攝影︰黃建輝)

教授製作北菇燒賣的,是嘉麟樓中菜廳梁健偉師父,「材料包括街市買到的蝦仁,其實普通的白蝦肉已經ok,另外是豬肉,可選擇豬肉的大髀位即俗稱的髀赤(後髀赤肉),接著是北菇,以及在粉麵舖買到的黃皮,就可以開始製作。」

▲ 半島酒店嘉麟樓中菜廳梁健偉師父,在Staycation的課程中教大家製作燒賣。(攝影︰黃建輝)

材料要以糖、鹽、麻油等作調味,蝦仁和髀赤則以攪拌機攪至起膠為止。當然因是體驗課程的關係,所有食材已準備妥當,師父也會將將調好味的豬肉、蝦肉混合起來,學員只消跟著包餡就可以,梁師父教路說︰「4隻手指合攏,再用手指公輕傍,再用匙羹背部慢慢撳,盡量將餡料的空氣擠出來,蒸出來的燒賣就不會散亂。」之後放在蒸爐內蒸8分鐘,一籠嘉麟樓燒賣就大功告成!



▲ 包燒賣時要將4隻手指合攏,才能將空氣畫量擠出。(攝影︰黃建輝)

▲ 8分鐘後就試到自製的嘉麟樓燒賣。(攝影︰黃建輝)

「寰宇半島自在行︰重新邂逅」

房價︰$3,880起入住豪華客房或其他房型;或以$5,380起入住高級套房或其他套房型(每房每晚)

包括︰大堂茶座早餐(每房每晚)、享用$500美食禮遇,可在酒店內任何餐廳使用(不適用於今佐日本料理),香港半島酒店餐飲遙距下單服務及半島精品店與咖啡廳(每房每晚)

入住一天之客人於住宿期間,可選擇參加兩項體驗(每次入住)

入住兩天之客人於住宿期間,可選擇參加5項體驗(每次入住)

預訂期限:即日至8月27日(客人須於入住前最少96小時,即4天前確認預訂)

入住期限:即日至8月31日

記者︰馮柏偉