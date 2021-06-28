【外展接種】甘比率華置200員工及租戶接種復必泰　聶德權感謝華置參與

▲ 聶德權（右二）和華人置業集團行政總裁陳凱韻（右一），視察華置員工和租戶等透過政府外展服務接種復必泰疫苗。（新聞處圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（28日）到銅鑼灣皇室大廈，與華人置業集團行政總裁陳凱韻，一起視察該集團超過200名員工、租戶等透過政府外展服務接種復必泰疫苗的情況。



聶德權説，感謝華人置業集團與政府攜手推動「全城起動，快打疫苗」運動，眾志成城，在大廈提供一個方便的地點，讓集團員工及家人，及至租戶，透過外展隊接種疫苗。他呼籲企業和團體，鼓勵員工盡早接種疫苗，透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。



企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式為其員工接種疫苗。企業和團體可於星期一至五上午9時至下午6時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。



公務員事務局自推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，局方已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界、大學和地區團體提供了外展疫苗接種服務。聶德權感謝今日提供外展接種服務的何文田體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

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責任編輯：吳卓峰